Статистика коронавируса на 3 ноября: 23 393 новых случая COVID-19, 5 935 госпитализаций
Коронавирусной инфекцией за день также заразились 1 406 детей и 421 медработник, а жертвами COVID-19 стали 720 пациентов.
В Украине за минувшие сутки официально зарегистрировано 23393 новых случая COVID-19. Свежую статистику обнародовала пресс-служба Минздрава.
С коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 5935 человек.
Среди зараженных — 1 406 детей и 421 медицинский работник. По данным Минздрава, жертвами COVID-19 за минувший день стали 720 пациентов.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 23 393 человека;
- выздоровело — 11 937 человек;
- летальные случаи — 720;
- госпитализировано — 5 935 человек.
Статистика госпитализаций в Украине за последние семь дней:
- 27 октября — 5 366;
- 28 октября — 5 463;
- 29 октября — 5 305;
- 30 октября — 5 663;
- 31 октября — 3 828;
- 1 ноября — 3 188;
- 2 ноября — 5 935.
Как отмечают в Минздраве, за минувшие сутки медики сделали 157503 теста на COVID-19, среди которых:
- методом ПЦР — 73 461;
- методом ИФА — 21 106;
- экспресс-тесты на антиген к вирусу — 62 936.
Лидерами по новым случаям заражения коронавирусной инфекции за сутки стали Киев, Днепропетровская и Одесская области:
- Киев — 2 024 случая;
- Днепропетровская область — 1 935 случаев;
- Одесская область — 1 858 случаев;
- Запорожская область — 1 558 случаев;
- Харьковская область — 1 374 случая.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 979 086 человек;
- выздоровело — 2 466 674 человека;
- летальные случаи — 69 447;
- сделано ПЦР-тестов — 14 586 038.
В Минздраве также сообщили, что за минувшие сутки в Украине сделано 310 439 прививок. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 229 100 человек, полностью прошли курс иммунизации — 81 339. За все время в Украине сделано более 18 млн прививок.
Ранее Фокус сообщал, что в Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID-19. Испытания стартовали в лаборатории Гданська, в ходе которых польские ученые изучат эффективность украинского препарата на мышах.
Также Фокус рассказывал, что в Раду будут пускать по новым правилам. После одобрения постановления в парламент будут пускать только с COVID-сертификатами, негативными результатами ПЦР-тестов или справками о выздоровлении. Новые правила коснутся не только нардепов, но и их помощников, журналистов и сотрудников Аппарата Рады.