Статистика коронавируса на 3 ноября: 23 393 новых случая COVID-19, 5 935 госпитализаций

Коронавирусной инфекцией за день также заразились 1 406 детей и 421 медработник, а жертвами COVID-19 стали 720 пациентов.

В Украине за минувшие сутки официально зарегистрировано 23393 новых случая COVID-19. Свежую статистику обнародовала пресс-служба Минздрава.

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С коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 5935 человек.

Среди зараженных — 1 406 детей и 421 медицинский работник. По данным Минздрава, жертвами COVID-19 за минувший день стали 720 пациентов.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 23 393 человека;

выздоровело — 11 937 человек;

летальные случаи — 720;

госпитализировано — 5 935 человек.

Статистика госпитализаций в Украине за последние семь дней:

27 октября — 5 366;

28 октября — 5 463;

29 октября — 5 305;

30 октября — 5 663;

31 октября — 3 828;

1 ноября — 3 188;

2 ноября — 5 935.

Как отмечают в Минздраве, за минувшие сутки медики сделали 157503 теста на COVID-19, среди которых:

методом ПЦР — 73 461;

методом ИФА — 21 106;

экспресс-тесты на антиген к вирусу — 62 936.

Лидерами по новым случаям заражения коронавирусной инфекции за сутки стали Киев, Днепропетровская и Одесская области:

Киев — 2 024 случая;

Днепропетровская область — 1 935 случаев;

Одесская область — 1 858 случаев;

Запорожская область — 1 558 случаев;

Харьковская область — 1 374 случая.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 979 086 человек;

выздоровело — 2 466 674 человека;

летальные случаи — 69 447;

сделано ПЦР-тестов — 14 586 038.

В Минздраве также сообщили, что за минувшие сутки в Украине сделано 310 439 прививок. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 229 100 человек, полностью прошли курс иммунизации — 81 339. За все время в Украине сделано более 18 млн прививок.

[ + – ] Статистика коронавируса за 3 ноября Фото: пресс-служба МОЗ

Ранее Фокус сообщал, что в Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID-19. Испытания стартовали в лаборатории Гданська, в ходе которых польские ученые изучат эффективность украинского препарата на мышах.

Также Фокус рассказывал, что в Раду будут пускать по новым правилам. После одобрения постановления в парламент будут пускать только с COVID-сертификатами, негативными результатами ПЦР-тестов или справками о выздоровлении. Новые правила коснутся не только нардепов, но и их помощников, журналистов и сотрудников Аппарата Рады.