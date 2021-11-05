Статистика коронавірусу станом на 5 листопада: 26 488 нових випадків COVID-19, 5 497 госпіталізацій

Жертвами коронавірусної інфекції за день стали 696 українців.

В Україні за минулу добу зареєстровано 26 488 нових випадків зараження COVID-19. Свіжу статистику щодо захворюваності опубліковано пресслужбою МОЗ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

З коронавірусною хворобою або підозрою на COVID-19 до лікарень госпіталізували 5 497 осіб.

Серед заражених за добу — 1 654 дитини та 488 медпрацівників. У МОЗ також зазначили, що жертвами інфекції стали 696 українців.

В Україні за минулу добу:

захворіли — 26 488 осіб;

одужали — 13 281 особа;

госпіталізовано — 5 497 осіб;

летальні випадки — 696.

Статистика госпіталізації пацієнтів за останні 7 днів:

29 жовтня — 5 305;

30 жовтня — 5 663;

31 жовтня — 3 828;

1 листопада — 3 188;

2 листопада — 5 935;

3 листопада — 5 472;

4 листопада — 5 497.

Протягом минулої доби медичні працівники зробили 148 001 тестів на COVID-19, серед яких:

методом ПЛР — 71 870;

методом ІФА — 21 173;

експрес-тести — 54 958.

Лідерами з нових випадків захворюваності COVID-19 в Україні є Київ, Дніпропетровська та Львівська області:

Дніпропетровська область — 2 388 випадків;

Київ — 1 772 випадки;

Львівська область — 1 758 випадків;

Харківська область — 1 733 випадки;

Одеська область — 1 648 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 032 951 осіб;

одужало — 2 492 419 осіб;

летальні випадки — 70 842;

зроблено ПЛР-тестів на наявність інфекції — 14 730 826.

Також, як розповідають у МОЗ, за минулий день в Україні зроблено 270 320 від COVID-19: першу дозу вакцини отримали 190 327 осіб, повністю імунізовано — 79 993.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 5 листопада Фото: прес-служба МОЗ

Раніше Фокус розповідав, що в Україні стартували випробування пігулок від COVID-19. Виробниками препарату є Pfizer і Merck, а випробування таблеток MK4482 проведуть у Харкові.

Також Фокус повідомляв, що МОЗ спрогнозувало пік і спад хвилі COVID-19 в Україні. За прогнозами медиків, покращення ситуації з коронавірусом очікується у першому кварталі 2022 року.