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Статистика коронавірусу станом на 5 листопада: 26 488 нових випадків COVID-19, 5 497 госпіталізацій

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В Україні від COVID-19 за добу померло 696 людей
Коронавірус в Україні

Жертвами коронавірусної інфекції за день стали 696 українців.

В Україні за минулу добу зареєстровано 26 488 нових випадків зараження COVID-19. Свіжу статистику щодо захворюваності опубліковано пресслужбою МОЗ.

З коронавірусною хворобою або підозрою на COVID-19 до лікарень госпіталізували 5 497 осіб.

Серед заражених за добу — 1 654 дитини та 488 медпрацівників. У МОЗ також зазначили, що жертвами інфекції стали 696 українців.

В Україні за минулу добу:

  • захворіли — 26 488 осіб;
  • одужали — 13 281 особа;
  • госпіталізовано — 5 497 осіб;
  • летальні випадки — 696.

Статистика госпіталізації пацієнтів за останні 7 днів:

  • 29 жовтня — 5 305;
  • 30 жовтня — 5 663;
  • 31 жовтня — 3 828;
  • 1 листопада — 3 188;
  • 2 листопада — 5 935;
  • 3 листопада — 5 472;
  • 4 листопада — 5 497.

Протягом минулої доби медичні працівники зробили 148 001 тестів на COVID-19, серед яких:

  • методом ПЛР — 71 870;
  • методом ІФА — 21 173;
  • експрес-тести — 54 958.

Лідерами з нових випадків захворюваності COVID-19 в Україні є Київ, Дніпропетровська та Львівська області:

  • Дніпропетровська область — 2 388 випадків;
  • Київ — 1 772 випадки;
  • Львівська область — 1 758 випадків;
  • Харківська область — 1 733 випадки;
  • Одеська область — 1 648 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 3 032 951 осіб;
  • одужало — 2 492 419 осіб;
  • летальні випадки — 70 842;
  • зроблено ПЛР-тестів на наявність інфекції — 14 730 826.

Також, як розповідають у МОЗ, за минулий день в Україні зроблено 270 320 від COVID-19: першу дозу вакцини отримали 190 327 осіб, повністю імунізовано — 79 993.

В Україні за минулу добу від коронавірусу померло 696 людей
Статистика коронавірусу за 5 листопада
Фото: прес-служба МОЗ

Раніше Фокус розповідав, що в Україні стартували випробування пігулок від COVID-19. Виробниками препарату є Pfizer і Merck, а випробування таблеток MK4482 проведуть у Харкові.

Також Фокус повідомляв, що МОЗ спрогнозувало пік і спад хвилі COVID-19 в Україні. За прогнозами медиків, покращення ситуації з коронавірусом очікується у першому кварталі 2022 року.