Статистика коронавірусу станом на 5 листопада: 26 488 нових випадків COVID-19, 5 497 госпіталізацій
Жертвами коронавірусної інфекції за день стали 696 українців.
В Україні за минулу добу зареєстровано 26 488 нових випадків зараження COVID-19. Свіжу статистику щодо захворюваності опубліковано пресслужбою МОЗ.
З коронавірусною хворобою або підозрою на COVID-19 до лікарень госпіталізували 5 497 осіб.
Серед заражених за добу — 1 654 дитини та 488 медпрацівників. У МОЗ також зазначили, що жертвами інфекції стали 696 українців.
В Україні за минулу добу:
- захворіли — 26 488 осіб;
- одужали — 13 281 особа;
- госпіталізовано — 5 497 осіб;
- летальні випадки — 696.
Статистика госпіталізації пацієнтів за останні 7 днів:
- 29 жовтня — 5 305;
- 30 жовтня — 5 663;
- 31 жовтня — 3 828;
- 1 листопада — 3 188;
- 2 листопада — 5 935;
- 3 листопада — 5 472;
- 4 листопада — 5 497.
Протягом минулої доби медичні працівники зробили 148 001 тестів на COVID-19, серед яких:
- методом ПЛР — 71 870;
- методом ІФА — 21 173;
- експрес-тести — 54 958.
Лідерами з нових випадків захворюваності COVID-19 в Україні є Київ, Дніпропетровська та Львівська області:
- Дніпропетровська область — 2 388 випадків;
- Київ — 1 772 випадки;
- Львівська область — 1 758 випадків;
- Харківська область — 1 733 випадки;
- Одеська область — 1 648 випадків.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 032 951 осіб;
- одужало — 2 492 419 осіб;
- летальні випадки — 70 842;
- зроблено ПЛР-тестів на наявність інфекції — 14 730 826.
Також, як розповідають у МОЗ, за минулий день в Україні зроблено 270 320 від COVID-19: першу дозу вакцини отримали 190 327 осіб, повністю імунізовано — 79 993.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні стартували випробування пігулок від COVID-19. Виробниками препарату є Pfizer і Merck, а випробування таблеток MK4482 проведуть у Харкові.
Також Фокус повідомляв, що МОЗ спрогнозувало пік і спад хвилі COVID-19 в Україні. За прогнозами медиків, покращення ситуації з коронавірусом очікується у першому кварталі 2022 року.