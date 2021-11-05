Невакцинированных от COVID-19 украинцев будут увольнять с 8 ноября: список профессий
Хотя увольнение за отказ вакцинироваться незаконно, украинцев будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.
В Украине с 8 ноября вступает в силу приказ об обязательной вакцинации для работников ряда сфер, в том числе образовательной. Если у сотрудника будет отсутствовать подтверждающий документ о прививке от COVID, его отстранят от работы, сообщает Коронавирус_инфо.
Так, закон распространяется на работников центральных органов исполнительной власти, местных госадминистраций и их территориальных органов, а также сотрудников учебных заведений.
Полный список профессий обязательных к вакцинации:
- работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- работники местных госадминистраций и их структурных подразделений;
- работники учреждений высшего образования;
- работники последипломного образования;
- работники специального предвысшего образования;
- работники профессионального (профессионально-технического) образования;
- работники общего среднего образования;
- работники специальных образовательных учреждений;
- работники дошкольного образования;
- работники внешкольного образования;
- работники учреждений специализированного образования;
- работники научных учреждений.
"Если у работников этих учреждений не будет по крайней мере одной прививки против COVID-19, они будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента вакцинации. Однако увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно", — говорится в сообщении.
Отмечается, что это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача.
Ранее в Минздраве сообщали, что расширят список профессий, которые попадают под обязательную вакцинацию от коронавируса. Предполагалось, что прививку обязательно должны будут сделать социальные работники, работники государственных предприятий, учреждений и организаций, а также сотрудники критических для экономики страны сфер.