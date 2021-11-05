Невакцинированных от COVID-19 украинцев будут увольнять с 8 ноября: список профессий

Хотя увольнение за отказ вакцинироваться незаконно, украинцев будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

В Украине с 8 ноября вступает в силу приказ об обязательной вакцинации для работников ряда сфер, в том числе образовательной. Если у сотрудника будет отсутствовать подтверждающий документ о прививке от COVID, его отстранят от работы, сообщает Коронавирус_инфо.

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Так, закон распространяется на работников центральных органов исполнительной власти, местных госадминистраций и их территориальных органов, а также сотрудников учебных заведений.

Полный список профессий обязательных к вакцинации:

работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

работники местных госадминистраций и их структурных подразделений;

работники учреждений высшего образования;

работники последипломного образования;

работники специального предвысшего образования;

работники профессионального (профессионально-технического) образования;

работники общего среднего образования;

работники специальных образовательных учреждений;

работники дошкольного образования;

работники внешкольного образования;

работники учреждений специализированного образования;

работники научных учреждений.

[ + – ] список профессий

"Если у работников этих учреждений не будет по крайней мере одной прививки против COVID-19, они будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента вакцинации. Однако увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую ​​справку можно взять у семейного врача.

Ранее в Минздраве сообщали, что расширят список профессий, которые попадают под обязательную вакцинацию от коронавируса. Предполагалось, что прививку обязательно должны будут сделать социальные работники, работники государственных предприятий, учреждений и организаций, а также сотрудники критических для экономики страны сфер.