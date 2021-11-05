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Невакцинованих від COVID-19 українців звільнятимуть з 8 листопада: список професій

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звільнення, вакцинація, коронавірус, COVID
Фото: 24 канал | Вакцинація від коронавірусу

Хоча звільнення за відмову вакцинуватися незаконне, українців усуватимуть від роботи без збереження зарплати.

В Україні з 8 листопада набирає чинності наказ про обов'язкову вакцинацію для працівників низки сфер, зокрема освітньої. Якщо в співробітника немає документа, що підтверджує щеплення від COVID, його усунуть від роботи, повідомляє Коронавірус_інфо.

Так, закон поширюється на працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій та їхніх територіальних органів, а також працівників навчальних закладів.

Повний перелік професій, обов'язкових до вакцинації:

  • працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • працівники місцевих держадміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • працівники установ вищої освіти;
  • працівники післядипломної освіти;
  • працівники спеціальної вищої освіти;
  • працівники професійної (професійно-технічної) освіти;
  • працівники загальної середньої освіти;
  • працівники спеціальних навчальних закладів;
  • працівники дошкільної освіти;
  • працівники позашкільної освіти;
  • працівники установ спеціалізованої освіти;
  • працівники наукових установ.
Список професій
Список професій

"Якщо в працівників цих установ не буде принаймні одного щеплення проти COVID-19, їх буде відсторонено від роботи без збереження заробітної плати до моменту вакцинації. Однак, звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти в сімейного лікаря.

Раніше в МОЗ повідомляли, що розширять список професій, які підпадають під обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Передбачалося, що щеплення обов'язково мають зробити соціальні працівники, працівники державних підприємств, установ та організацій, а також співробітники критичних для економіки країни сфер.