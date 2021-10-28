Минздрав определил противопоказания к вакцинации от COVID-19

Реальные противопоказания, утверждают в Раде, имеют около 1% граждан Украины. При этом определены всего 16 причин, почему можно не проходить процесс иммунизации.

Министерство здравоохранения Украины утвердило список медицинских противопоказаний и предостережений для вакцинации от COVID-19. Следовательно, украинцы при определенных условиях могут получить от врача официальную справку, что им противопоказаны прививки, сообщил председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В документе указаны типы противопоказаний. Это могут быть абсолютные противопоказания, если речь идет о вероятной серьезной побочной реакции. Также есть предостережения по вакцинации, когда окончательное решение принимает врач с учетом всех рисков.

Противопоказания также могут носить характер постоянных или временных (в таком случае в справке указывается срок действия), действовать для всех видов вакцин или только для конкретного типа (если существует возможность прививки другим типом вакцины – справка не предоставляется).

К примеру, диагноз тромбоз с тромбоцитопенией означает в определенных случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие). Людям после миокардита и/или перикардита противопоказаны вакцины (Pfizer/Moderna).

Для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с предосторожностью.

В общей сложности определено 16 причин для отказа от вакцинации (постоянного или временного), либо для проведения прививки с осторожностью. В каждом конкретном случае соответствие диагноза противопоказаниям, указанным в перечне Минздрава, устанавливает исключительно врач.

По оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеют не более 1% населения.

Данные о пациентах, которым действительно противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения – украинцы смогут сгенерировать документ в приложении "Дия".

Как сообщалось, Минздрав расширит перечень профессий для обязательной вакцинации. К уже существующему списку присоединятся соцработники, работники государственных предприятий, учреждений и организаций, а также сотрудники критических для экономики страны сфер.