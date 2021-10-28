МОЗ визначило протипоказання до вакцинації від COVID-19

Реальні протипоказання, стверджують у Раді, мають приблизно 1% громадян України. При цьому визначено лише 16 причин проходити процес імунізації.

Міністерство охорони здоров'я України затвердило список медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації від COVID-19. Отже, українці за певних умов можуть отримати від лікаря офіційну довідку, що їм протипоказане щеплення, повідомив голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у Facebook.

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У документі наведено типи протипоказань. Це можуть бути абсолютні протипоказання, якщо йдеться про ймовірну серйозну побічну реакцію. Також є застереження щодо вакцинації, коли остаточне рішення ухвалює лікар з урахуванням усіх ризиків.

Протипоказання також можуть мати характер постійних чи тимчасових (у такому разі у довідці вказується термін дії), діяти для всіх видів вакцин чи лише для конкретного типу (якщо є можливість щеплення іншим типом вакцини — довідка не надається).

Наприклад, діагноз тромбоз із тромбоцитопенією означає у певних випадках абсолютні постійні протипоказання до вакцин на векторній основі (АstraZeneca та деякі інші). Людям після міокардиту та/або перикардиту протипоказані вакцини (Pfizer / Moderna).

Для осіб з імунодефіцитом рекомендовано вакцинацію з обережністю.

Загалом визначено 16 причин відмови від вакцинації (постійної чи тимчасової), або щодо щеплення з обережністю. У кожному конкретному випадку відповідність діагнозу протипоказанням, зазначеним у переліку МОЗ, встановлює виключно лікар.

За оцінками МОЗ, реальні протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Дані про пацієнтів, яким справді протипоказана вакцинація, вноситимуться до електронної системи охорони здоров'я — українці зможуть згенерувати документ у додатку "Дія".

Як повідомлялося, МОЗ розширить перелік професій для обов'язкової вакцинації. До наявного списку приєднаються соцпрацівники, працівники державних підприємств, установ та організацій, а також співробітники критичних для економіки країни сфер.