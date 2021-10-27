Желтый, зеленый и международный. Все, что нужно знать о COVID-сертификатах

В Украине и мире карантинные ограничения, связанные с заболеванием COVID-19, усиливаются. Для того чтобы бизнес имел возможность работать в условиях карантина, работники должны привиться против COVID-19. То же касается путешественников, даже с бизнес-целью. Итак, какие в Украине способы подтвердить наличие прививки против COVID-19, какая между ними разница и как ими пользоваться?

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Международное свидетельство о вакцинации

Международные свидетельства о вакцинации существовали еще до пандемии коронавируса, так что когда в Украине начали делать прививки, это был первый документ, который можно было получить для подтверждения прививки.

Международное свидетельство о вакцинации против COVID-19 выдается только тем, кто получил обе дозы (если речь идет о двудозных вакцинах). Это бумажный документ, который выдает семейный врач или любое медицинское учреждение, подключенное к электронной системе здоровья. Он заполняется на английском или французском, а также на украинском языке.

В документе указаны персональные данные пациента, название вакцины, даты получения, название производителя, серийный номер, информация о враче, который вносил данные, его подпись, печать заведения и подпись пациента.

Международное свидетельство можно использовать для заграничных путешествий, ведь оно соответствует международным медико-санитарным нормам. Однако в большинстве случаев для подтверждения вакцинации требуется COVID-сертификат.

COVID-сертификат

COVID-сертификаты — это цифровые документы, содержащие данные о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест или сведения о перенесенной болезни (последние две функции в Украине появятся позднее).

Существование цифровых сертификатов стало возможным в Украине благодаря электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ). Любой гражданин, сделавший прививку против коронавируса, может получить цифровой COVID-сертификат внутреннего или международного образца просто в смартфоне через портал "Дия", без посещения медицинского учреждения.

Сотрудники центра вакцинации от COVID-19 или мобильные бригады вносят данные о прививках пациента в электронную систему здравоохранения, откуда их "подтягивает" "Дия" для генерации сертификата.

Несмотря на то что COVID-сертификат — с самого начала цифровой документ, при необходимости его можно распечатать. То есть, он может существовать в любой удобной для пользователя форме.

Какие бывают COVID-сертификаты

В Украине планируется внедрение трех видов COVID-сертификатов: сертификат вакцинации, ПЦР-сертификат и сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Украинцы уже могут воспользоваться международными и внутренними сертификатами о вакцинации. В международных отмечается больше медицинской информации и есть QR-код, который при необходимости можно предъявлять в "Дии", как при пересечении границы Украины с 43 странами Доверительной сети ЕС, так и в учреждениях других стран (например, если сертификат требуется для посещения ресторана). Этот документ был разработан в соответствии с требованиями ВОЗ на основе Digital Green Certificate Еврокомиссии.

Международный COVID-сертификат действителен 365 дней.

Внутренние сертификаты содержат фотографии владельца. В Украине существуют внутренние цифровые зеленые и желтые сертификаты вакцинации.

"Зеленые" – это сертификаты о полной вакцинации. Они также действительны в течение 365 дней с даты последней прививки.

[ + – ] "Зеленые" – это сертификаты о полной вакцинации.

"Желтые" — это сертификаты о получении первой дозы вакцины. Такие сертификаты действительны со следующего дня после прививки и в течение 120 дней.

[ + – ] "Желтые" — это сертификаты о получении первой дозы вакцины.

Разница в ограничениях для владельцев "желтых" и "зеленых" сертификатов будет ощущаться только в "красной" зоне. Например, в "красной" зоне смогут работать только те заведения, где все работники имеют "зеленые" сертификаты.

Сертификаты об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем через 72 часа, уже ждут тестирования. Чтобы получить доступ к такому сертификату как можно быстрее, следует зарегистрироваться на бета-тестирование, как только Министерство цифровой трансформации Украины сообщит о такой возможности.

Сертификаты о выздоровлении появятся после ПЦР-сертификатов.

Как получить цифровой COVID-сертификат

Получить международный цифровой сертификат COVID можно на портале или в приложении "Дия". Внутренние сертификаты исключительно в приложении "Дия".

Сгенерированный в смартфоне сертификат – это полноценный документ, как в пределах Украины, так и за рубежом. Его нужно подписать с помощью "Дия. Подпись". Это подпись с помощью биометрических данных (фото пользователя в разных ракурсах), она генерируется в смартфоне за несколько минут.

Сгенерированный на портале сертификат поступает пользователю в формате ссылки на pdf-файл на электронную почту, привязанную к аккаунту в "Дии".

Печатать его необязательно, но это можно сделать. Подписывать сертификат на портале можно любой квалифицированной электронной подписью.

Что делать, если цифровой COVID- сертификат в "Дии" не работает

Если сертификат не сгенерировался автоматически, это означает, что врач либо не внес данные о вакцинации в систему ЭСОЗ, либо в записи есть ошибки. Это может быть ошибка в ИНН, данных о вакцине, личных пользовательских данных.

Чтобы их исправить, следует обратиться к пункту, где вы делали вакцинацию, чтобы внести или скорректировать данные. С собой нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Внести или исправить данные о вакцинации должен тот врач, который проводил ее в пункте прививки. Если прививку пациент делал у своего семейного врача – нужно обращаться к нему.

Если ошибка именно в личных данных, исправить ее можно у любого врача — как семейного, так и врача вторичного звена. Это может сделать любой специалист, имеющий доступ в ЭСОЗ.

Не приобретайте поддельные сертификаты. Такой "документ" не появится в "Дие", ведь поддельному QR-коду неоткуда брать информацию. Так что он ничем не поможет ни при пересечении границы, ни в других случаях.

Даже если он прошел через врача и систему ЭСОЗ, это не значит, что подделка будет работать. Минцифры и Киберполиция ищут жуликов, занимающихся изготовлением поддельных сертификатов. Если выяснится, что какой-то врач вводил фейковые записи о вакцинации в систему, эти записи будут аннулироваться вместе с сертификатами.

Что делать, если вакцинировался за границей

Пока получить COVID-сертификат в "Дие" могут только те, кто делал прививки в Украине. Впоследствии НСЗУ планирует добавить возможность генерации сертификатов на основе вторичных данных (т.е. если пациент обратится к врачу с документом, подтверждающим вакцинацию в другой стране).

Пока можно использовать COVID-сертификаты той страны, где делалась прививка. Также на основании этого документа можно истребовать у врача международное свидетельство о вакцинации.

Помните, что в каждой стране свои постоянно меняющиеся правила пересечения границы. Поэтому перед путешествием проверяйте актуальные данные на государственном портале Министерства иностранных дел.