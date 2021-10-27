Жовтий, зелений і міжнародний. Усе, що потрібно знати про COVID-сертифікати

В Україні та у світі карантинні обмеження, пов'язані із захворюванням COVID-19, підсилюються. Для того щоб бізнес мав можливість працювати в умовах карантину, працівники мають мати щеплення проти COVID-19. Те ж саме стосується мандрівників, навіть із бізнес-метою. Отже, які в Україні є способи підтвердити наявність щеплення проти COVID-19, яка між ними різниця та як ними користуватись?

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Міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 видається лише тим, хто отримав обидві дози (якщо йдеться про дводозні вакцини). Це паперовий документ, який видає сімейний лікар або будь-який медичний заклад, підключений до електронної системи здоров'я. Він заповнюється англійською чи французькою, а також українською мовами.

У документі зазначені персональні дані пацієнта, назва вакцини, дати отримання, назва виробника, серійний номер, інформація про лікаря, який вносив дані, його підпис, печатку закладу та підпис пацієнта.

Міжнародне свідоцтво можна використовувати для закордонних подорожей, адже воно відповідає міжнародним медико-санітарним нормам. Проте в більшості випадків для підтвердження вакцинації потрібний сертифікат COVID.

COVID-сертифікат

COVID-сертифікати — це цифрові документи, що містять дані про вакцинацію від COVID-19 або негативний ПЛР-тест або відомості про перенесену хворобу (останні дві функції в Україні з'являться згодом).

Існування цифрових сертифікатів стало можливим в Україні завдяки Електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ). Будь-який громадянин, який зробив щеплення проти коронавірусу, може отримати цифровий сертифікат COVID внутрішнього або міжнародного зразка просто в смартфоні через портал "Дія", без відвідування медичного закладу.

Співробітники центру вакцинації від COVID-19 або мобільні бригади вносять дані про щеплення пацієнта до електронної системи охорони здоров'я, звідки їх "підтягує" "Дія" для генерації сертифікату.

До речі, попри те, що COVID-сертифікат — із самого початку цифровий документ, за потреби його можна роздрукувати. Тобто він може існувати в будь-якій зручній для користувача формі.

Які бувають COVID-сертифікати

В Україні планується запровадження трьох видів COVID-сертифікатів: сертифікат вакцинації, ПЛР-сертифікат та сертифікат про одужання від коронавірусу.

Українці вже можуть скористатися міжнародними та внутрішніми сертифікатами про вакцинацію. У міжнародних зазначається більше медичної інформації і є QR-код, який, за потреби, можна пред'являти просто в застосунку "Дія", як під час перетину кордону України із 43 країнами Довірчої мережі е-здоров'я ЄС, так і в закладах інших країн (наприклад, якщо сертифікат потрібен для відвідування ресторану). Цей документ було розроблено відповідно до вимог ВООЗ на основі Digital Green Certificate Єврокомісії.

Міжнародний COVID-сертифікат дійсний 365 днів.

Внутрішні сертифікати містять фотографії власника. В Україні існують внутрішні цифрові "зелені" та "жовті" сертифікати вакцинації.

"Зелені" — це сертифікати про повну вакцинацію. Вони також дійсні протягом 365 днів із дати останнього щеплення.

[ + – ] "Зелені" — це сертифікати про повну вакцинацію.

"Жовті" — це сертифікати про отримання першої дози вакцини. Такі сертифікати дійсні з наступного дня після щеплення та протягом 120 днів.

[ + – ] "Жовті" — це сертифікати про отримання першої дози вакцини.

Різниця в обмеженнях для власників "жовтих" та "зелених" сертифікатів відчуватиметься лише у "червоній" зоні. Наприклад, у "червоній" зоні зможуть працювати лише ті заклади, в яких усі працівники мають "зелені" сертифікати.

Сертифікати про негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж через 72 години, вже чекають на тестування. Щоб отримати доступ до такого сертифікату якнайшвидше, слід зареєструватися на бета-тестування, тільки-но Міністерство цифрової трансформації України повідомить про таку можливість.

Сертифікати про одужання з'являться після сертифікатів ПЛР.

Як отримати цифровий COVID-сертифікат

Отримати міжнародний цифровий сертифікат COVID можна на порталі або у програмі "Дія". Внутрішні сертифікати — винятково у застосунку "Дія".

Згенерований у смартфоні сертифікат з'явиться у відповідному розділі застосунку. Це повноцінний документ, як у межах України, так і за кордоном. Його потрібно підписати за допомогою "Дія.Підпис". Це підпис за допомогою біометричних даних (фото користувача в різних ракурсах), він генерується просто у смартфоні за кілька хвилин.

Сертифікат, що згенерований на порталі, надходить користувачеві у форматі посилання на pdf-файл на електронну пошту, прив'язану до облікового запису в "Дії".

Друкувати його необов'язково, але це можна зробити. Підписувати сертифікат на порталі можна будь-яким кваліфікованим електронним підписом.

Що робити, якщо цифровий COVID-сертифікат у "Дії" не працює

Якщо сертифікат не згенерувався автоматично, це означає, що лікар або не вніс дані про вакцинацію до системи ЕСОЗ, або є помилки в записі. Це може бути помилка в ІПН, даних про вакцину, особистих даних користувача.

Щоб їх виправити, слід звернутися до пункту, де ви робили вакцинацію, щоб внести або скоригувати дані. З собою потрібно мати паспорт чи інший документ, що посвідчує особу.

Внести або виправити дані про вакцинацію має той лікар, який проводив її у пункті щеплення. Якщо щеплення пацієнт робив у свого сімейного лікаря — потрібно звертатися до нього.

Якщо помилка саме в особистих даних, виправити її можна у будь-якого лікаря — як сімейного, так і лікаря вторинної ланки. Це може зробити будь-який фахівець, який має доступ до ЕСОЗ.

Не купуйте підробні сертифікати. Такий "документ" не з'явиться у "Дії", адже підробному QR-коду немає звідки брати інформацію. Тож він нічим не допоможе ані під час перетину кордону, ані в інших випадках.

Навіть якщо він "пройшов" через лікаря та систему ЕСОЗ, це не означає, що підробка працюватиме. Мінцифри та Кіберполіція шукають шахраїв, що займаються виготовленням підробних сертифікатів. Якщо з'ясується, що якийсь лікар вводив фейкові записи про вакцинацію у систему, ці записи анулюватимуться разом із сертифікатами.

Що робити, якщо вакцинувався за кордоном

Наразі отримати COVID-сертифікат в "Дії" можуть тільки ті, хто робив щеплення в Україні. Згодом НСЗУ планує додати можливість генерації сертифікатів на основі вторинних даних (тобто якщо пацієнт звернеться до лікаря з документом, що підтверджує вакцинацію в іншій країні).

Поки що можна використовувати COVID-сертифікати тієї країни, де робилось щеплення. Також на підставі цього документа можна витребувати у лікаря міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Наостанок нагадаємо, що у кожній країні свої правила перетину кордону, і вони постійно змінюються. Тому перед подорожжю завжди перевіряйте актуальні дані на державному порталі Міністерства закордонних справ.