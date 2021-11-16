Украинские регионы начнут выходить из "красной" зоны: Минздрав озвучил сроки

По словам главы ведомства Виктора Ляшко, первые области могут покинуть "красную" зону карантина уже на следующей неделе.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что некоторые регионы Украины могут покинуть "красную" зону карантина уже на следующей неделе. Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировался на Facebook.

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Сейчас в "красной зоне" находится 18 областей, напомнил глава Минздрава. С 18 ноября к ним добавится Винницкая область.

По словам Ляшко, есть области, в которых процент заболеваемости коронавирусом уменьшился. В этих регионах выписок стало больше, чем госпитализаций, а процент занятых коек с кислородом снизился.

Министр напомнил, что Херсонская область первой попала в "красную" зону 30 дней назад. Во время прошлой вспышки COVID-19 жесткий карантин ослабляли примерно после месяца, сказал глава Минздрава.

По информации Ляшко, в стране занято 64% ​​коек с кислородом.

На данный момент в "красной зоне" находится Киев и следующие области:

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Ровенская,

Сумская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черкасская

Черниговская.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин ранее обещал, что на Новый год могут не вводить "красные" зоны. Это зависит от соблюдения противоэпидемических правил и уровня вакцинации населения.

Фокус ранее писал, что с 12 ноября Черкасская область находится в "красной" зоне карантина.