Винницкая область переходит в "красную" зону: в Кабмине назвали дату

Согласно решению чиновников, регион ужесточает карантин с 18 ноября. Таким образом, в Украине "красными" будут 13 областей.

На внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было решено с 18 ноября установить "красный" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой области. Об этом сообщил Олег Немчинов, министр Кабинета министров Украины в своем телеграм-канале.

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В "красных" зонах вводятся некоторые ограничения. Среди прочего, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, также запрещено проводить массовые мероприятия.

Эти ограничения будут отменены в том случае, если 100% работников и посетителей будут вакцинированы.

К тому же, на вакцинированных не распространяются ограничения применительно к межрегиональному транспорту. В то же время, местные власти могут принять решение о дополнительных ограничениях.

По данным на сегодня, 15 ноября, в больницах на территории Винницкой области койки с кислородом заполнены на 60,8%. Соотношение госпитализаций в регионе составляет 83 случая на 100 тыс. человек, а целевой показатель: 60 случаев.

Сейчас, по данным Минздрава, в Украине насчитывается уже 17 "красных" областей и город Киев. "Оранжевых" четыре: Закарпатская, Полтавская, Харьковская, Черновицкая. Тернопольская и Кировоградская — все еще "желтые".

Ранее Фокус сообщал, что на 15 ноября в Украине выявлены 10 802 новых случаев COVID-19 и госпитализированы 2 798 человек. Среди "лидеров" по части заболеваемости за прошлые сутки оказались Днепропетровская, Одесская и Николаевская области.