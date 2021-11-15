Вінницька область переходить у "червону" зону: в Кабміні назвали дату

Згідно з рішенням чиновників, регіон посилює карантин із 18 листопада. Так, в Україні "червоними" будуть 13 областей.

На позачерговому засіданні Держкомісії з питань ТЕБ та НС було вирішено з 18 листопада встановити "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької області. Про це повідомив Олег Немчінов, міністр Кабінету Міністрів України у своєму телеграм-каналі.

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У "червоних" зонах запроваджуються деякі обмеження. Серед іншого забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, також заборонено проводити масові заходи.

Ці обмеження будуть скасовані в тому випадку, якщо 100% працівників і відвідувачів буде вакциновано.

До того ж, на вакцинованих не поширюються обмеження стосовно міжрегіонального транспорту. Водночас, місцева влада може ухвалити рішення про додаткові обмеження.

За даними на сьогодні, 15 листопада, у лікарнях на території Вінницької області ліжка із киснем заповнені на 60,8%. Співвідношення госпіталізацій у регіоні становить 83 випадки на 100 тис. осіб, а цільовий показник: 60 випадків.

Наразі, за даними МОЗ, в Україні налічується вже 17 "червоних" областей та місто Київ. "Помаранчевих" чотири: Закарпатська, Полтавська, Харківська, Чернівецька. Тернопільська та Кіровоградська — все ще "жовті".

Раніше Фокус повідомляв, що станом на 15 листопада в Україні виявлено 10 802 нові випадки COVID-19 та госпіталізовано 2 798 осіб. Серед "лідерів" щодо захворюваності за минулу добу виявилися Дніпропетровська, Одеська та Миколаївська області.