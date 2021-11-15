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Статистика коронавірусу на 15 листопада: 10 802 нові випадки COVID-19, 2798 госпіталізацій

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Коронавірус, статистика, смертність від коронавірусу, COVID-19, Україна.
Фото: РБК-Украина | За тиждень в Україні підтвердилося менше 11 тисяч нових випадків коронавірусу

Лідерами з захворюваності за минулу добу стали Дніпропетровська, Одеська та Миколаївська області.

Минулої доби в Україні підтвердилося 10 802 нові випадки COVID-19. Із них захворіли 764 дитини та 132 медпрацівники. Про це в понеділок, 15 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Із коронавірусною хворобою або підозрою на неї госпіталізували 2798 осіб, 442 пацієнти з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло — 10 802 особи;
  • одужало — 11 219 осіб;
  • летальні випадки — 442;
  • госпіталізовано – 2 798 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 8 листопада — 2967;
  • 9 листопада — 5696;
  • 10 листопада — 4778;
  • 11 листопада — 4318;
  • 12 листопада — 4564;
  • 13 листопада — 4881;
  • 14 листопада — 2798.

91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.

Протягом минулої доби українці зробили 50 591 тест на коронавірусну інфекцію:

  • методом ПЛР — 21 443;
  • методом ІФА — 4821;
  • експрес-тести на антиген — 24 327.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • Дніпропетровська область – 987 випадків;
  • Одеська область — 901 випадок;
  • Миколаївська область — 844 випадки;
  • Харківська область – 829 випадків;
  • Запорізька область – 737 випадків.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 3 228 441 людина;
  • одужало — 2642459 осіб;
  • летальні випадки — 77 147;
  • зроблено ПЛР-тестів — 15 246 974.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 41 083 осіб;
  • 2 дозою — 56 290 осіб;
  • всього — 97 373 осіб.

Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 12 228 642 осіб, а дві – 8 722 235. Усього зроблено 20 950 877 щеплень.

Статистика, коронавірус, Україна, смертність, госпіталізації
Статистика коронавірусу на 15 листопада

Нагадаємо, раніше влада Києва розпорядилася залишити школярів на дистанційному навчанні через погіршення ситуації з коронавірусом у місті.

Також Фокус писав, що з 13 листопада на Київщині заборонено користуватися громадським транспортом без COVID-документів.