Статистика коронавірусу на 15 листопада: 10 802 нові випадки COVID-19, 2798 госпіталізацій

Лідерами з захворюваності за минулу добу стали Дніпропетровська, Одеська та Миколаївська області.

Минулої доби в Україні підтвердилося 10 802 нові випадки COVID-19. Із них захворіли 764 дитини та 132 медпрацівники. Про це в понеділок, 15 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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Із коронавірусною хворобою або підозрою на неї госпіталізували 2798 осіб, 442 пацієнти з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло — 10 802 особи;

одужало — 11 219 осіб;

летальні випадки — 442;

госпіталізовано – 2 798 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

8 листопада — 2967;

9 листопада — 5696;

10 листопада — 4778;

11 листопада — 4318;

12 листопада — 4564;

13 листопада — 4881;

14 листопада — 2798.

91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.

Протягом минулої доби українці зробили 50 591 тест на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 21 443;

методом ІФА — 4821;

експрес-тести на антиген — 24 327.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Дніпропетровська область – 987 випадків;

Одеська область — 901 випадок;

Миколаївська область — 844 випадки;

Харківська область – 829 випадків;

Запорізька область – 737 випадків.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 228 441 людина;

одужало — 2642459 осіб;

летальні випадки — 77 147;

зроблено ПЛР-тестів — 15 246 974.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 41 083 осіб;

2 дозою — 56 290 осіб;

всього — 97 373 осіб.

Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 12 228 642 осіб, а дві – 8 722 235. Усього зроблено 20 950 877 щеплень.

[ + – ] Статистика коронавірусу на 15 листопада

Нагадаємо, раніше влада Києва розпорядилася залишити школярів на дистанційному навчанні через погіршення ситуації з коронавірусом у місті.

Також Фокус писав, що з 13 листопада на Київщині заборонено користуватися громадським транспортом без COVID-документів.