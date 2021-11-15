Статистика коронавірусу на 15 листопада: 10 802 нові випадки COVID-19, 2798 госпіталізацій
Лідерами з захворюваності за минулу добу стали Дніпропетровська, Одеська та Миколаївська області.
Минулої доби в Україні підтвердилося 10 802 нові випадки COVID-19. Із них захворіли 764 дитини та 132 медпрацівники. Про це в понеділок, 15 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Із коронавірусною хворобою або підозрою на неї госпіталізували 2798 осіб, 442 пацієнти з цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло — 10 802 особи;
- одужало — 11 219 осіб;
- летальні випадки — 442;
- госпіталізовано – 2 798 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 8 листопада — 2967;
- 9 листопада — 5696;
- 10 листопада — 4778;
- 11 листопада — 4318;
- 12 листопада — 4564;
- 13 листопада — 4881;
- 14 листопада — 2798.
91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.
Протягом минулої доби українці зробили 50 591 тест на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 21 443;
- методом ІФА — 4821;
- експрес-тести на антиген — 24 327.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Дніпропетровська область – 987 випадків;
- Одеська область — 901 випадок;
- Миколаївська область — 844 випадки;
- Харківська область – 829 випадків;
- Запорізька область – 737 випадків.
Із початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 228 441 людина;
- одужало — 2642459 осіб;
- летальні випадки — 77 147;
- зроблено ПЛР-тестів — 15 246 974.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 41 083 осіб;
- 2 дозою — 56 290 осіб;
- всього — 97 373 осіб.
Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 12 228 642 осіб, а дві – 8 722 235. Усього зроблено 20 950 877 щеплень.
Нагадаємо, раніше влада Києва розпорядилася залишити школярів на дистанційному навчанні через погіршення ситуації з коронавірусом у місті.
Також Фокус писав, що з 13 листопада на Київщині заборонено користуватися громадським транспортом без COVID-документів.