Київська область запроваджує перевірку COVID-сертифікатів у транспорті: що відомо

З 13 листопада пасажирам автобусів, маршруток та електричок потрібно мати при собі COVID-сертифікати про вакцинацію чи негативний тест на коронавірус. Також допускається довідка про одужання.

На Київщині з 13 листопада вводять додаткові обмеження у зв'язку з "червоною" зоною. Йдеться про громадський транспорт, повідомили в пресцентрі облдержадміністрації.

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З початку вихідних пасажири автобусів, маршруток та електричок повинні мати при собі документи про вакцинацію, негативний тест на коронавірус або довідку про те, що людина вже одужала від хвороби.

А саме в громадян, які розраховують на поїздку в громадському транспорті, має бути COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію; негативний ПЛР або експрес-тест на коронавірус (отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки) або довідка про одужання. Деякі документи можна показати у програмі "Дія".

У пресслужбі зазначають, що обмеження діятимуть доти, доки обласна комісія з питань ТЕБ та НС не винесе окремого рішення про їх скасування.

Як відомо, у Києві з 1 листопада пасажирам громадського транспорту висунули умову — наявність документів про вакцинацію, негативних тестів на коронавірус чи довідки про одужання. Без цього водії зобов'язані відмовляти в поїздці громадянам. Фокус писав, як жорсткий карантин вплинув на поїздки киян та мешканців столиці.