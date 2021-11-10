Киевская область вводит проверку COVID-сертификатов в транспорте: что известно

С 13 ноября пассажирам автобусов, маршруток и электричек нужно иметь при себе COVID-сертификаты о вакцинации или негативный тест на коронавирус. Также допускается справка о выздоровлении.

В Киевской области с 13 ноября вводят дополнительные ограничения в связи с "красной" зоной. Речь идет об общественном транспорте, сообщили в пресс-центре облгосадминистрации.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

С начала выходных пассажиры автобусов, маршруток и электричек должны будут иметь при себе документы о вакцинации, негативный тест на коронавирус или справку о том, что человек уже выздоровел от болезни.

А именно у граждан, которые рассчитывают на поездку в общественном транспорте, должны быть COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию; отрицательный ПЦР или экспресс-тест на коронавирус (полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки) или справка о выздоровлении. Некоторые документы можно показать в приложении "Дія".

В пресс-службе отмечают, что ограничения будут действовать до того момента, пока областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС не вынесет отдельного решения об их отмене.

Как известно, в Киеве с 1 ноября пассажирам общественного транспорта выдвинули условие — наличие документов о вакцинации, негативных тестов на коронавирус или справки о выздоровлении. Без этого водители обязаны отказывать в поездке гражданам. Фокус писал, как ужесточенный карантин повлиял на поездки киевлян и жителей столицы.