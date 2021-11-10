Школярі Києва залишаться на "дистанційці" через зростання госпіталізацій дітей із COVID-19

Ідеться про учнів молодших класів. Такої великої кількості неповнолітніх у лікарнях міста, за словами Кличка, не було за весь час пандемії.

Учні молодших класів у Києві не повернуться до шкіл наступного тижня. Навчання діти продовжать у дистанційному режимі. Таке рішення столична влада прийняла на тлі зростання кількості госпіталізацій неповнолітніх із COVID-19. Про це під час брифінгу в середу, 10 листопада, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"Кількість хворих дітей збільшується. Тому наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи, 1-4 класів, за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі", — повідомив голова міста.

За його словами, на сьогодні у лікарнях Києва госпіталізовано 85 дітей із коронавірусною хворобою та підозрою на неї, четверо з них — у реанімації.

"Штам "Дельта", як зазначають медики, — агресивніший і вражає багато молодих людей і дітей. І вражає наслідками й ускладненнями (…) Такої кількості дітей у лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу!" — зазначив Кличко.

[ + – ] Кличко про коронавірус у Києві

Мер нагадав, що Київ уже перебуває в "червоній" зоні карантину, проте ситуація з поширенням хвороби в місті посилюється. Кличко також розповів, що кожного дня до нього звертаються мешканці столиці – "одні просять допомогти госпіталізувати своїх близьких, інші – поховати".

"У нас черги до ритуальної служби за довідками про смерть. І черги в крематорії. У нас черги зі швидких у приймальних відділеннях лікарень. Хтось не вірить у це і каже всілякі дурниці? Ідіть і подивіться! Поговоріть із лікарями та родичами хворих", — сказав мер міста.

Підсумовуючи свій брифінг, Кличко закликав дотримуватися карантинних обмежень, вакцинуватися від коронавірусу, а також не відвідувати публічні місця та не користуватися громадським транспортом "якщо немає гострої необхідності".

Нагадаємо, Київ потрапив у "червону" зону карантину 1 листопада. Минулої доби в столиці виявили 1740 випадків коронавірусу, госпіталізували 513 осіб, померли 73 пацієнти з COVID-19 — це рекордний показник для міста.