Украина может провести Новый год без "красных" зон карантина, - главный санврач

По словам Игоря Кузина, праздник может пройти без локальных "локдаунов", если украинцы будут соблюдать все ограничения и вакцинироваться.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, при каких условиях на Новый год не будет "красной" зоны карантина в регионах. Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

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По словам Кузина, если все будут соблюдать ограничения, то есть шансы того, что Новый год будет проходит без "красной" зоны.

"Скорость выхода каждой области из "красной" зоны зависит от каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов", — рассказал главный санврач.

Отметим, что ныне в Украине самая строгая зона карантина действует в 17 регионах, плюс столица.

[ + – ] Карта зон карантина в Украине

Какие ограничения действуют в красной зоне:

заведениям общественного пита (кроме доставки и на вынос);

ТРЦ, кинотеатрам и театрам;

учреждениям образования, кроме начальных школ и детсадов;

непродовольственным рынкам и магазинам;

спортзалам, бассейнам и фитнес-центрам;

учреждениям культуры, кроме культурных заповедников.

Если 100% работников и посетителей этих заведений полностью вакцинируются или покажут отрицательный тест на коронавирус, на них не будут распространяться ограничения.

Напомним, в "УЗ" анонсировали проверку COVID-сертификатов в киевских электричках. С сегодняшнего дня карантин "красной зоны" начал действовать в Черкасской области.