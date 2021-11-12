Будут снимать с поездов: в "УЗ" анонсировали проверку COVID-паспортов в киевских электричках

С 13 ноября пассажирам для проезда необходимо иметь при себе сертификаты о вакцинации или негативные результаты тестов на COVID-19. В противном случае будут привлекать полицию.

В Киевской области ужесточили правила проезда в пригородном железнодорожном транспорте. Об этом проинформировала пресс-служба "Укрзализныци".

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Новые правила проезда были утверждены областной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

В "Укрзализныце" отметили, что более жесткие ограничения вступают в силу с субботы, 13 ноября.

По решению комиссии в пригородном железнодорожном транспорте пассажиры смогут проехать при наличии одного из документов:

COVID-сертификат о вакцинации;

негативный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию;

негативный результат экспресс-теста, который будет сделан не более чем за 72 часа до отправления электрички.

В компании предупредили, что в случае отсутствия одного из документов, который необходим для проезда в пригородном транспорте, пассажира снимут с рейса сотрудники полиции.

В пресс-службе "Укрзализныци" также напомнили, что после вступления в силу новых правил проезда с 21 октября, на крупных железнодорожных вокзалах Украины заработали прививочные пункты и центры тестирования на COVID-19. Пассажиры, которые имеют при себе билет на поезд, могут сделать тест на коронавирусную инфекцию за 350 гривен.

Новые правила проезда с 21 октября в Украине

Из-за ухудшения эпидемической ситуации в Украине заработали новые правила проезда с 21 октября. Украинцам, которые желают воспользоваться межобластным транспортом, при себе нужно иметь COVID-сертификат, результат экспресс-теста на антиген или негативный результат ПЦР-теста на инфекцию.

Ограничения, утвержденные правительством, касаются как пассажиров, так и водителей. Что касается детей в возрасте до 18 лет — они могут пользоваться межобластным транспортом без сертификатов о вакцинации или результатов тестов при условии наличия защитной маски.

Помимо этого, новые правила проезда с 21 октября предусматривают штрафы для нарушителей карантина: от 17 до 34 тысяч гривен для обычных граждан, от 34 тысяч до 170 тысяч — для должностных лиц.

С 1 ноября также заработали новые правила проезда в общественном транспорте Киева. После объявления локдауна жители столицы не смогут воспользоваться метро, автобусами или троллейбусами без COVID-сертификатов, негативных результатов ПЦР-теста или справки о выздоровлении.

Также Фокус показывал, как проходит первый день локдауна в Киеве и рассказывал о проверках в общественном транспорте.