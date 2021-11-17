Минздрав усилит ограничения для "желтой" зоны, - Ляшко

Жителям "желтой" зоны придется иметь при себе документ о полной вакцинации для посещения заведений.

Минздрав намерен усилить карантин для регионов, которые находятся в "желтой" зоне. Посетители и работники заведений должны будут пройти полный курс вакцинации от коронавируса, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко на брифинге.

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Министерство здравоохранения уже работает над изменениями в постановлении об адаптивном карантине.

"Изменения будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников так и для посетителей", — заявил он.

По состоянию на 17 ноября в "желтой" зоне находится две области — Закарпатская и Кировоградская. Гражданам в этих регионах не обязательно иметь COVID-сертификаты для посещения заведений питания, ТРЦ или массовых мероприятий.

При этом такие ограничения актуальны для "красной" зоны, куда входят на сегодняшний день 18 областей. С 18 ноября к регионам с крайним уровнем эпидемиологической опасности присоединится Винницкая область.

"Красная" зона сейчас действует в: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях. Для посещения заведений, ТРЦ, массовых мероприятий в этих регионах нужно иметь при себе или документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, либо негативный тест на коронавирус. Также разрешается предоставлять справку о выздоровлении.

Отметим, что министр Виктор Ляшко анонсировал выход некоторых регионов из "красных" зон. Процесс может начаться уже на следующей неделе. Ограничения послабят в тех областях, где процент заболеваемости снизился, количество выписок из ковидных больниц стало превышать число госпитализаций. Сказал глава Минздрава и том, что уменьшилась потребность в койках с кислородом.

Также Ляшко недавно заявлял, что есть позитивный сигнал в прохождении пика заболеваемости коронавирусом по стране. Он аргументировал это тем, что количество выписок из больниц пациентов с COVID-19 стало выше на 7% от числа госпитализированных.