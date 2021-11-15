Ляшко увидел первый признак прохождения пика заболеваемости COVID-19

По словам главы Минздрава, стабилизация уровня госпитализаций является первым позитивным сигналом прохождения пика заболеваемости.

В Министерстве здравоохранения отметили позитивный сигнал в прохождении пика заболеваемости коронавирусом по всей стране. Впервые за последние три месяца среднесуточное количество выписок из больниц превышает количество госпитализированных — на 7%, заявил глава ведомства Виктор Ляшко на брифинге.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В целом, по его словам, за последнюю неделю количество госпитализаций в ковидные больницы уменьшилось на 13%.

Также наблюдается уменьшения случаев коронавирусной болезни на 6% за эту неделю по сравнению с прошлой.

"Стабилизация уровня госпитализаций является первым позитивным сигналом прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины. Однако это еще не победа над вирусом", — отметил Ляшко.

Министр также рассказал о масштабах вакцинации за последнее время. Чиновник утверждает, что за прошлую неделю в Украине сделали около 1 млн 600 тыс. прививок от COVID-19. В целом первую дозу вакцины получили 39,4% украинцев, полностью завершили курс вакцинации 28% населения.

Лидерами по прививкам выступают Киев, Киевская, Полтавская, Днепропетровская, Черкасская области. Меньше всего люди вакцинируются в Закарпатской, Черновицкой, Донецкой и Кировоградской областях.

Ляшко заявил, что в Украине все равно заболеваемость коронавирусом находится на высоком уровне и призвал тех, кто еще не получил прививку, пройти вакцинацию и соблюдать карантинные ограничения. В то же время министр отметил, что за последние несколько дней количество выздоровевших превышает количество инфицированных.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердились 10 802 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 2 798 человек.

Отметим, главный санврач Игорь Кузин сообщил, что на Новый год в Украине могут отменить "красные" зоны, если украинцы будут соблюдать все ограничения и вакцинироваться.