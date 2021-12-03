Ляшко рассказал, когда в Украине одобрят бустерную вакцину от коронавируса (видео)

Медсистема, по словам главы Минздрава, уже готова для запуска кампании по введению дополнительных вакцин населению.

Бустерные вакцины от коронавируса начнут вводить гражданам Украины после того, как Евросоюз одобрит предложение ученых о 9-месячном интервале между дозами препарата. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, в апреле 2022 года курс ревакцинации нужно будет проходить первой категории лиц, которые прошли полный курс вакцинации весной прошлого года.

Виктор Ляшко отметил, что Минздрав пока рассматривает лишь сценарий ревакцинации населения от коронавируса, а введение бустерных доз возможно лишь после решения Европейского Союза.

Министр здравоохранения отметил, что ученые предложили руководству ЕС одобрить 9-месячный интервал между дозами препарата, чтобы введение "бустеров" стартовало как можно раньше.

"Если примут предложение ученых (9-месячный интервал между дозами — ред.), одобрят на уровне парламента (Европарламента — ред.), то мы будем готовы повторить это все на территории Украины", — добавил Виктор Ляшко в кулуарах и привел в пример COVID-сертификаты, разработку которых Киев согласовывал с европейским законодательством.

Подытоживая, глава Минздрава заявил, что Украина уже технически готова для старта кампании по введению бустерных вакцин от коронавируса и при необходимости власти могут расширить возрастную категорию для получения дополнительной дозы.

На видео — с 10:20.

[ + – ] Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине одобрят бустерные вакцины

Ранее Виктор Ляшко предупреждал, что Украина готова запустить дополнительную вакцинацию в 2022 году. По словам министра, бустерные дозы препарата от COVID-19 начнут вводить после того, как более 50% взрослого населения будут привиты хотя бы одной дозой вакцины.

Также Фокус в своей статье объяснял, когда в Украине стартует дополнительная вакцинация и кто первым получит бустерную дозу препарата от коронавируса.