Усе через вакцину від COVID-19: Moderna подає до суду на Pfizer і BioNTech

У компанії стверджують, що її конкуренти вкрали розробки мРНК-вакцин проти коронавірусу.

Фармацевтична компанія Moderna подає до суду на виробників вакцини він коронавірусу Pfizer і BioNTech. Про це йдеться на сайті Moderna.

Як зазначили в компанії, Pfizer і BioNTech фактично вкрали її розробки мРНК-вакцин проти COVID-19. Moderna подала позови до окружного суду США в штаті Массачусетс та Німеччині, де знаходиться штаб-квартира BioNTech.

"Ми подаємо ці позови, щоб захистити інноваційну технологічну платформу мРНК, яку ми розпочали, вклали мільярди доларів у створення і запатентували протягом десятиліття, що передувало пандемії COVID-19", — зазначив генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель.

У компанії додали, що Pfizer та BioNTech використовують розробку Moderna незаконно.

"Ми вважаємо, що Pfizer та BioNTech незаконно скопіювали винаходи Moderna, і вони продовжують використовувати їх без дозволу", — сказала головна юридична директорка Moderna Шеннон Тайм Клінгер.

Moderna вважає, що BioNTech та Pfizer скопіювали дві ключові особливості запатентованих технологій Moderna, які мають вирішальне значення для успіху мРНК-вакцин. Коли з'явився COVID-19, ні Pfizer, ні BioNTech не мали досвіду в розробці мРНК-вакцин для інфекційних захворювань, і вони свідомо наслідували приклади Moderna у розробці власної вакцини.

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