КМДА просить носити маски: в Києві різко побільшало заражених COVID-19

Протягом цього тижня зареєстровано втричі більше хворих, ніж минулого, і до столичних лікарень частіше почали госпіталізувати пацієнтів з тяжкою формою коронавірусу.

Мешканців Києва закликали дотримуватись маскового режиму через різкий ріст числа заражених COVID-19. Про це повідомляє пресслужба КМДА, цитуючи керівницю Департаменту охорони здоров'я столичної міськради Валентину Гінзбургу.

За її словами, у Києві зафіксовано різкий ріст захворюваності на коронавірус. Протягом цього тижня зареєстровано утричі більше заражених, ніж минулого.

Як зазначила Валентина Гінзбург, з 8 по 14 серпня медичні працівники зафіксували 316 випадків захворюваності на COVID-19, а 15 до 21 — 956. У зв'язку з різким зростанням числа заражених голова профільного Департаменту КМДА закликала жителів Києва дотримуватися маскового режиму в громадських місцях.

Щобільше, ситуацію на тлі збільшення захворюваності на коронавірус Гінзбург назвала "тривожною".

"Обов'язково дотримуватися правил: захворів — сиди вдома, звертатися до лікаря у разі найменших проявів недуги і виконувати всі його рекомендації, щоб мінімізувати ризики ускладнень коронавірусу і не наражати на небезпеку тих, хто поряд", — продовжила Гінзбург і додала, що в столиці збільшилося число госпіталізацій пацієнтів, у яких діагностовано тяжку форму COVID-19.

Глава Департаменту нагадала, що українці можуть убезпечити себе від ускладнень, зробивши щеплення від коронавірусу. За словами Гінзбург, на сьогодні кожен охочий може отримати першу чи другу дозу вакцини, а також "бустер".

Вакцинація проводиться у центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах, а також центрах масової вакцинації, що працюють у ТРЦ Gulliver, River Mall, "Універмаг Україна". Крім того, під час отримання масштабної заявки можуть організувати мобільні вакцинальні бригади.

Нагадаємо, у середині серпня Кабінет міністрів вирішив продовжити до 31 грудня карантин в Україні через пандемію коронавірусу. Через повномасштабне вторгнення ЗС РФ деякі обмеження для населення були ослаблені, а рівні епідемічної небезпеки по регіонах перестали встановлюватися.

Також повідомлялося, що британські вчені створили експериментальні жуйки від коронавірусу, які знижують вміст вірусу штамів Омікрон та Дельта у слині на 95%.