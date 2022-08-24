КГГА просит носить маски: в Киеве резко увеличилось число зараженных COVID-19

В течение текущей недели зарегистрировано втрое больше заболевших, чем на прошлой, и в столичные больницы чаще начали госпитализировать пациентов с тяжелой формой коронавируса.

Жителей Киева призвали придерживаться масочного режима из-за резкого роста числа зараженных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, цитируя руководителя Департамента здравоохранения столичного горсовета Валентину Гинзбург.

По ее словам, в Киеве зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. В течение текущей недели зарегистрировано втрое больше зараженных, чем на прошлой.

Как отметила Валентина Гинзбург, с 8 по 14 августа медицинские работники зафиксировано 316 случаев заболеваемости COVID-19, а 15 до 21 — 956. В связи с резким ростом числа зараженных глава профильного Департамента КГГА призвала жителей Киева придерживаться масочного режима в общественных местах.

Более того, ситуацию на фоне увеличения заболеваемости коронавирусом Гинзбург назвала "тревожной".

"Обязательно соблюдать правила: заболел — сиди дома, обращаться к врачу в случае малейших проявлений недуга и выполнять все его рекомендации, чтобы минимизировать риски осложнений коронавируса и не подвергать опасности тех, кто рядом", — продолжила Гинзбург и добавила, что в столице увеличилось число госпитализаций пациентов, у которых диагностирована тяжелая форма COVID-19.

Глава Департамента напомнила, что украинцы могут себя обезопасить от осложнений, сделав прививку от коронавируса. По словам Гинзбург, на сегодняшний день каждый желающий может получить первую или вторую дозу вакцины, а также "бустер".

Вакцинация проводится в центрах первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностических центрах, а также центрах массовой вакцинации, которые работают в ТРЦ Gulliver, River Mall, "Универмаг Украина". Помимо этого, при получении масштабной заявки могут быть организованы мобильные вакцинальные бригады.

Напомним, в середине августа Кабинет министров решил продлить до 31 декабря карантин в Украине из-за пандемии коронавируса. Из-за полномасштабного вторжения ВС РФ некоторые ограничения для населения были ослаблены, а уровни эпидемической опасности по регионам перестали устанавливаться.

Также сообщлаось, что британские ученые создали экспериментальные жвачки от коронавируса, которые снижают содержание вируса штаммов Омикрон и Дельта в слюне на 95%.