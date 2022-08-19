В Украине продлили карантин: какие ограничения действуют в стране

Из-за полномасштабного вторжения России некоторые карантинные правила смягчили. Так, были отменены уровни эпидемической опасности в регионах, а ношение масок больше не обязательно.

Карантин и режим чрезвычайного положения в Украине продлили до конца 2022 года. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук у себя в Telegram.

По его словам, в правительстве решили продолжить режим чрезвычайной ситуации по всей стране до 31 декабря.

"Продлен карантин до 31 декабря 2022 г. на всей территории Украины", — написал политик.

Какие карантинные ограничения действуют в Украине?

Отметим, что еще в мае Министерство здравоохранения Украины сообщало, что из-за начала полномасштабной войны с Россией было решено ослабить некоторые карантинные правила. К примеру, масочный режим перестал быть обязательным, а также сертификат о вакцинации более не нужен для поездок между областями, использование спортзалов и культурных заведений. Кроме того, отменены уровни эпидемической опасности в разных регионах. Было решено приостановить отстранение от работы сотрудников, не сделавших прививку от COVID-19.

"Как и до 24 февраля, так и сейчас призываем не создавать дополнительную нагрузку на врачей, которые уже третий год работают на фронте: сначала леча больных COVID-19, а сейчас спасая раненых в результате боевых действий", — написали в пресс-службе Минздрава в Facebook.

[ + – ] Карантинные ограничения в Украине

Также Фокус писал, что в Украине выявили новый вид штамма "Омикрон". По данным медиков, новый вид штамма "Омикрон" выявили в Черновицкой области, где на сегодняшний день уже зафиксировано семь случаев заражения ВА.5.

Еще напомним, что Великобритания одобрила вакцину сразу от двух штаммов коронавируса. Сообщается, что препарат был одобрен Агентством по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA). Разрешение было дано только после тщательного изучения препарата, его воздействия на организм.