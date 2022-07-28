В Украине выявили новый вид штамма "Омикрон"

По данным Минздрава, подтип коронавируса обнаружили в Черновицкой области, где уже зафиксировано семь случаев заражения.

На территории Украины выявили новый вид штамма "Омикрон" — ВА.5. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По данным медиков, новый вид штамма "Омикрон" выявили в Черновицкой области, где на сегодняшний день уже зафиксировано семь случаев заражения ВА.5.

Впервые указанный подтип коронавируса обнаружили в Южной Африке в образце, который был взят 25 февраля 2022 года. Уже весной Всемирная организация здравоохранения назвала виды "Омикрона" ВА.4 та ВА.5 такими, которые вызывают обеспокоенность.

"Этот подтип распространяется в странах Европы на 50% быстрее по сравнению с подтипом ВА.2, который распространялся этой зимой сразу после первичного штамма "Омикрон". Если сравнить подтип BA.5 с "основным" штаммом "Омикрон" и ВА.2 — можно сказать, что эта разновидность ближе к последней — она имеет только четыре дополнительных мутации. Фактически это означает, что вирус может больше уклоняться от иммунного ответа", — предупредили в МОЗ и добавили, что на фоне быстрого распространения подтипа ВА.5 в странах Европы растет количество тяжелых случаев заражения и смертей на фоне COVID-19.

По данным министерства, получение бустерной дозы вакцины увеличивает шансы образования нейтрализующих антител даже против этой разновидности "Омикрона". Вместе с этим, как сообщают в МОЗ, большинство исследований иммунитета против ВА.5 проводились "в пробирке" и требуют дальнейшего лабораторного изучения.

Напомним, что Европу накрыла новая волна COVID-19, на фоне которой медики ежедневно фиксируют сотни тысяч случаев заражения коронавирусом.

Также Фокус в своем материале рассказывал о близком родственнике штамма "Омикрон" BA.5, который быстро распространяется по миру и имеет на счету более 50% заражений от всей заболеваний COVID-19.