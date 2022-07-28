В Україні виявили новий вид штаму "Омікрон"

За даними МОЗ, підтип коронавірусу виявили у Чернівецькій області, де вже зафіксовано сім випадків зараження.

На території України виявили новий вид штаму "Омікрон" — ВА.5. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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За даними медиків, новий вид штаму "Омікрон" виявили у Чернівецькій області, де на сьогодні вже зафіксовано сім випадків зараження ВА.5.

Вперше вказаний підтип коронавірусу виявили у Південній Африці у зразку, взятого 25 лютого 2022 року. Вже навесні Всесвітня організація охорони здоров'я назвала види "Омікрону" ВА.4 та ВА.5 такими, що викликають стурбованість.

"Цей підтип поширюється в країнах Європи на 50% швидше проти підтипу ВА.2, який поширювався цієї зими відразу після первинного штаму "Омікрон". Якщо порівняти підтип BA.5 з "основним" штамом "Омікрон" та ВА.2 — можна сказати, що цей різновид ближчий до останнього — він має лише чотири додаткові мутації. Фактично це означає, що вірус може більше ухилятися від імунної відповіді", — попередили в МОЗ і додали, що на тлі швидкого поширення підтипу ВА.5 у країнах Європи зростає кількість тяжких випадків зараження та смертей на тлі COVID-19.

За даними міністерства, отримання бустерної дози вакцини збільшує шанси утворення антитіл, що нейтралізують, навіть проти цього різновиду "Омікрону". Разом з цим, як повідомляють у МОЗ, більшість досліджень імунітету проти ВА.5 проводилися "у пробірці" та вимагають подальшого лабораторного вивчення.

Нагадаємо, що Європу накрила нова хвиля COVID-19, на тлі якої медики щодня фіксують сотні тисяч випадків зараження коронавірусом.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав про близького родича штаму "Омікрон" BA.5, який швидко поширюється світом і має на рахунку понад 50% заражень від усіх захворювань COVID-19.