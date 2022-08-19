В Україні продовжили карантин: які обмеження діють у країні

Через повномасштабне вторгнення Росії деякі карантинні правила пом'якшили. Скасували рівні епідемічної небезпеки в регіонах, а носіння масок більше не обов'язкове.

Карантин і режим надзвичайного стану в Україні продовжили до кінця 2022 року. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у себе в Telegram.

За його словами, в уряді вирішили продовжити режим надзвичайної ситуації в усій країні до 31 грудня.

"Продовжено карантин до 31 грудня 2022 р. на всій території України", — написав політик.

Які карантинні обмеження діють в Україні?

Зазначимо, що ще в травні Міністерство охорони здоров'я України повідомляло, що через початок повномасштабної війни з Росією вирішили послабити деякі карантинні правила. Наприклад, масковий режим перестав бути обов'язковим, а також сертифікат про вакцинацію більше не потрібен для поїздок між областями, використання спортзалів і культурних закладів. Крім того, скасовано рівні епідемічної небезпеки в різних регіонах. Було вирішено призупинити відсторонення від роботи співробітників, які не зробили щеплення від COVID-19.

"Як і до 24 лютого, так і зараз закликаємо не створювати додаткове навантаження на лікарів, які вже третій рік працюють на фронті: спочатку лікують хворих на COVID-19, а зараз рятують поранених у результаті бойових дій", — написали в пресслужбі МОЗ у Facebook.

[ + – ] Карантинні обмеження в Україні

Також Фокус писав, що в Україні виявили новий вид штаму "Омікрон". За даними медиків, новий вид штаму "Омікрон" виявили в Чернівецькій області, де на сьогодні вже зафіксували сім випадків зараження ВА.5.

Ще нагадаємо, що Великобританія схвалила вакцину відразу від двох штамів коронавірусу. Повідомляється, що препарат схвалило Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA). Дозвіл надали тільки після ретельного вивчення препарату, його впливу на організм.