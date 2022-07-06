У Путіна зажадали від США компенсацію за "розповсюдження" COVID-19

Вашингтон, за словами речника Держдуми В'ячеслава Володіна, є винуватцем пандемії, і незабаром розсекретять біологічні розробки Штатів.

США мають компенсувати збитки країнам, які постраждали внаслідок пандемії коронавірусної хвороби. Таку заяву зробив речник Державної думи Росії В'ячеслав Володін.

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У своїй публікації один із головних соратників президента РФ Володимира Путіна процитував заяву американського економіста, професора Колумбійського університету Джеффрі Сакса, який заявив, що "COVID-19 з'явився в американських біолабораторіях, а не в природі".

За його словами, походження коронавірусу не вивчають ні в США, ні в інших країнах через те, що "не хочуть заглянути під килим".

У цьому контексті В'ячеслав Володін заявив, що Сполучені Штати мають компенсувати збитки державам, які постраждали внаслідок пандемії COVID-19, оскільки офіційний Вашингтон нібито причетний до появи вірусу.

"Сьогодні, коли звучать такі звинувачення, Байден мовчить. Боїться, що світ дізнається правду про справжнього винуватця пандемії. Мільйони хворих і загиблих, світова економічна криза, падіння рівня життя людей — наслідки COVID-19, за які Вашингтону необхідно понести відповідальність", — продовжив соратник Володимира Путіна і додав, що незабаром розсекретять біологічні розробки Сполучених Штатів.

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Джеффрі Сакс — американський економіст, аналітик і колишній директор Інституту землі при Колумбійському університеті, в якому він має ступінь професора. Джеффрі Сакс неодноразово консультував представників влади у посткомуністичних країнах та був запрошений на роботу до російського уряду за часів Михайла Горбачова та Леоніда Єльцина. Американський економіст також є одним з ідеологів теорії "шокової терапії" — у 90-х роках фахівець порекомендував країнам Східної Європи, Латинської Америки та колишнього СРСР відпустити всі ціни, скасувати субсидії, продати держвласність та запровадити вільний плаваючий курс валют, що дозволило Польщі зміцнити економіку та претендувати на вступ до ЄС. Після початку пандемії коронавірусної хвороби Джеффрі Сакс очолював комісію наукового видання The Lancet з вивчення поширення COVID-19.

Нагадаємо, раніше служба ВВС опублікувала велике розслідування, присвячене карантину президента РФ Володимира Путіна, який побоювався зараження COVID-19 та вимагав від чиновників напередодні зустрічі здати аналізи.

Також повідомлялося, що вчені назвали дев'ять симптомів штаму коронавірусу "Омікрон", які можуть виявлятись навіть у вакцинованих громадян.