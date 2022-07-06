Вашингтон, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, является виновником пандемии, и в скором времени будут рассекречены биологические разработки Штатов.

США должны компенсировать убытки странам, которые пострадали в результате пандемии коронавирусной болезни. Такое заявление сделал спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.

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В своей публикации один из главных соратников президента РФ Владимира Путина процитировал заявление американского экономиста, профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, который заявил, что "COVID-19 появился в американских биолабораториях, а не в природе".

По словам, происхождение коронавируса не изучают ни в США, ни в других странах из-за того, что "не хотят заглянуть под ковер".

В этом контексте Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты должны компенсировать убытки государствам, которые пострадали в результате пандемии COVID-19, поскольку официальный Вашингтон якобы причастен к появлению вируса.

"Сегодня, когда звучат подобные обвинения, Байден молчит. Боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии. Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность", — продолжил соратник Владимира Путина и добавил, что в скором времени будут рассекречены биологические разработки Соединенных Штатов.

[ + – ] У Путина потребовали от США компенсацию за "распространение" COVID-19

Джеффри Сакс — американский экономист, аналитик и бывший директор Института земли при Колумбийском университете, в котором он имеет степень профессора. Джеффри Сакс неоднократно консультировал представителей власти в посткоммунистических странах и был приглашен на работу в российское правительство во времена Михаила Горбачева и Леонида Ельцина. Американский экономист также является одним из идеологов теории "шоковой терапии" — в 90-ых годах специалист порекомендовал странам Восточной Европы, Латинской Америки и бывшего СССР отпустить все цены, упразднить субсидии, продать госсобственность и ввести свободный плавающий курс валют, что позволило Польше укрепить экономику и претендовать на вступление в ЕС. После начала пандемии коронавирусной болезни Джеффри Сакс возглавлял комиссию научного издания The Lancet по изучению распространения COVID-19.

Напомним, ранее служба ВВС опубликовала большое расследование, посвященное карантину президента РФ Владимира Путина, который опасался заражения COVID-19 и требовал от чиновников накануне встречи сдать анализы.

Также сообщалось, что ученые назвали девять симптомов штамма коронавируса "Омикрон", которые могут проявляться даже у вакцинированных граждан.