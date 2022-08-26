Все из-за вакцины от COVID-19: Moderna подает в суд на Pfizer и BioNTech

В компании утверждают, что ее конкуренты украли разработки мРНК-вакцин против коронавируса.

Фармацевтическая компания Moderna подает в суд на производителей вакцины он коронавируса Pfizer и BioNTech. Об этом говориться на сайте Moderna.

Как отметили в компании, Pfizer и BioNTech фактически украли ее разработки мРНК-вакцин против COVID-19. Moderna подала иски в окружной суд США в штате Массачусетс и в Германии, где находится штаб-квартира BioNTech.

"Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которую мы начали, вложили миллиарды долларов в создание и запатентовали в течение десятилетия, предшествующего пандемии COVID-19", — отметил генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель.

В компании добавили, что Pfizer и BioNTech используют разработку Moderna незаконно.

"Мы считаем, что Pfizer и BioNTech незаконно скопировали изобретения Moderna, и они продолжают использовать их без разрешения", — сказала главный юридический директор Moderna Шеннон Тайм Клингер.

Moderna считает, что BioNTech и Pfizer скопировали две ключевые особенности запатентованных технологий Moderna, которые имеют решающее значение для успеха мРНК-вакцин. Когда появился COVID-19, ни Pfizer, ни BioNTech не имели опыта в разработке мРНК-вакцин для инфекционных заболеваний, и они сознательно подражали примерам Moderna в разработке собственной вакцины.

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