Более 9 тысяч за неделю: в Киеве растет уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом

Всего в украинской столице количество новых случаев выросло за неделю на 20,6%. В частности, заболело 5300 детей и 3840 взрослых.

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В Киеве наблюдается увеличение количества заболеваний гриппом, ОРВИ и коронавирусом. За прошедшую неделю было зарегистрировано 9140 новых случаев. Об этом рассказали в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней Минздрава.

В ведомстве уточнили, что по сравнению с предыдущей неделей количество заболеваний увеличилось на 20,6%.

"В частности, детей заболело — 5300 (рост на 21,3%), взрослых — 3840 человек (рост на 19,7%)", — сказано в сообщении.

В структуре заболеваемости дети составляют 58% от общего количества, на прошлой недели этот показатель составлял 57,7%. Заболеваемость среди школьников выросла на 26,5%. В частности, зарегистрировано 2665 случаев.

"По сравнению с предыдущей неделей уменьшилась госпитализация взрослого населения, но есть незначительный рост среди детского. В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 237 человек, из них 104 — дети", — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 61,3% и пока этот показатель составляет 308,6.

Напомним, 11 декабря СМИ писали, что врачи по всей Великобритании предупреждены о вероятной вспышке "верблюжьего гриппа", которым болельщики могли заразиться во время поездки в Катар на Чемпионат мира по футболу. Он вызывает лихорадку и затруднение дыхания.

Ученые выяснили, что респираторные заболевания чаще атакуют человеческий организм в зимние месяцы из-за ранее неизвестного иммунного ответа носа.