Понад 9 тисяч за тиждень: у Києві зростає рівень захворюваності на грип, ГРВІ та коронавірус

Загалом в українській столиці кількість нових випадків зросла за тиждень на 20,6%. Зокрема, захворіло 5300 дітей та 3840 дорослих.

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У Києві спостерігається збільшення кількості захворювань на грип, ГРВІ та коронавірус. За минулий тиждень було зареєстровано 9140 нових випадків. Про це розповіли у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.

У відомстві уточнили, що, порівняно з попереднім тижнем, кількість захворювань збільшилася на 20,6%.

"Зокрема дітей захворіло — 5300 (зростання на 21,3%), дорослих — 3840 осіб (зростання на 19,7%)", — сказано в повідомленні.

У структурі захворюваності діти становлять 58% загальної кількості, минулого тижня цей показник становив 57,7%. Захворюваність серед школярів зросла на 26,5%. Зокрема, зареєстровано 2665 випадків.

"Порівняно з попереднім тижнем зменшилася госпіталізація дорослого населення, але є незначне зростання серед дитячого. До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 237 осіб, з них 104 — діти", — розповіли у відомстві.

Уточнюється, що рівень захворюваності нижче за епідемічний поріг на 61,3% і поки цей показник становить 308,6.

Нагадаємо, раніше новини Укрнет повідомляли, що лікарі по всій Великій Британії попереджені про ймовірний спалах "верблюжого грипу", яким уболівальники могли заразитися під час поїздки до Катару на Чемпіонат світу з футболу. Він викликає лихоманку та утруднення дихання.

Вчені з'ясували, що респіраторні захворювання частіше атакують людський організм у зимові місяці через раніше невідому імунну відповідь носа.