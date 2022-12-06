Винен наш ніс. Учені розповіли, чому ми застуджуємося взимку частіше

Дослідники запевняють, що нарешті вирішили загадку десятиліть — чому грип і застуда частіше атакують у холодні місяці.

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Давно відомо, що респіраторні захворювання частіше атакують нас у холодні місяці, проте чому відбувається саме так довгий час вислизало від учених. Схоже, вони знайшли наукове пояснення цьому, пише Daily Mail.

Група дослідників із лікарні Mass Eye and Ear і Північно-східного університету в Бостоні (Массачусетс) вважають, що нарешті знайшли розгадку цього феномену — ймовірно, винен наш ніс. Учені вважають, що це пов'язано з раніше невідомою імунною відповіддю всередині нашого носа.

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У своєму дослідженні вчені поставили під сумнів теорію про те, що люди частіше хворіють на респіраторні захворювання в холодні місяці через те, що частіше опиняються замкненими в приміщеннях. За словами автора дослідження доктора Бенджаміна Блеєра, ніколи не було переконливих причин, через які різке збільшення вірусної інфекційності спостерігалося б зі зниженням температури повітря.

Традиційно вважалося, що сезон застуди та грипу припадає на місяці з нижчою температурою і пояснювалося це тим, що люди частіше проводять час у приміщенні, де вірусам, що переносяться повітрям, легше поширюватися. Однак нове дослідження Блеєра та його колег вказує на біологічну причину сезонних коливань вірусних інфекцій верхніх дихальних шляхів.

У процесі досліджень доктор Блеєр із командою виявили раніше невідому імунну відповідь, що виникає при вдиханні бактерій через ніс. Учені вважають, що клітини передньої частини носа виявляють бактерії після вдихання, а потім випускають у слиз мільярди крихітних заповнених рідиною мішечків (позаклітинних везикулів), які мають оточити бактерії, а потім атакувати їх.

Крім того, в цих мішечках також містяться захисні бактерії, які вони переносять від передньої частини носа до задньої вздовж дихальних шляхів. Ці білки захищають інші клітини від бактерій і вибудовують бар'єр, перш ніж "загарбникам" вдасться проникнути занадто глибоко в наш організм.

У процесі свого дослідження учені сподівалися з'ясувати, чи викликають віруси, що вдихаються через ніс таку ж імунну відповідь і як він працює за більш низьких температур. Команда проаналізувала клітини та зразки пацієнтів, які перенесли операцію і здорових реципієнтів, та вивчила, як вони реагують на три віруси — коронавірус і два риновіруси, що викликають звичайну застуду.

Дослідники з'ясували, що кожен вірус викликає "реакцію рою" від носових клітин, хоч і використовує сигнальні шляхи, відмінні від того, що використовується для боротьби з бактеріями.

Проте найцікавішим виявився той факт, що імунна відповідь на віруси діє за нормальних температур, проте все змінюється у разі зниження температури до показника 4,4°С протягом 15 хвилин — вчені з'ясували, що температура всередині носа знизилася приблизно на 5°С. Після дослідники провели той же експеримент зі зразками реципієнтів і з'ясували, що імунна відповідь була вже не такою сильною — кількість клітин, що виробляються, знизилася на 42%, а антивірусні білки були порушені.

Зрештою доктор Блеєр вважає, що їм із колегами вдалося виявити біологічне пояснення сезонних коливань інфекцій верхніх шляхів, що виникають у прохолодніші місяці.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, про що свідчить колір шмарклів.