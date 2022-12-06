Не поспішайте вмиватися. Учені розповіли, про що свідчить колір шмарклів

Про такі речі не заведено говорити, а дарма. Колір виділень може багато розповісти про наше здоров'я.

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Це не найприємніша тема для розмови, проте медики вважають, що її важливо порушувати. Слиз у носі виконує безліч функцій, а його колір може багато розповісти вам і вашому лікарю, про те, що відбувається з нашим організмом, пише Science Alert.

Важливо розуміти, що лише за одним кольором шмарклів навряд чи вдасться поставити діагноз, проте так наше тіло може показати нам, коли щось пішло не так.

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Прозорі шмарклі. Такий колір слизу вважається абсолютно нормальним. Нагадаємо, що наш організм природним чином виробляє істотну кількість слизу, які є сумішшю захисних білків і солей з водою.

Так наш організм захищає носові проходи від пересихання, мікробів — діє як бар'єр від зневоднення і сторонніх бактерій та вірусів.

По суті слиз виконує роль якоїсь липучки, до якої "приклеюються" різні бактерії або крихітні комахи — після маленькі волоски в носі проштовхують слиз через горло в шлунок, де все це розчиняється у шлунковому соку. Зазначимо, що цей "гель" по суті покриває не лише наші носові пазухи, а й легені, рот, шлунок, кишечник і навіть очі.

Тож наявність невеликої кількості прозорого слизу в носі — цілком нормальний стан. Однак якщо кількість слизу різко збільшиться, це може свідчити про алергію, застуду або грип.

Білі шмарклі. Такий колір слизу свідчить про наявність інфекції. Найчастіше білий колір шмарклів свідчить про те, що наші носові ходи запалені та набрякли — це обмежує відтік слизу та викликає його висихання.

Крім того, медики попереджають, що такий колір слизу може свідчити про назальну інфекцію, розвиток алергії або навіть зневоднення.

Імунні клітини починають боротися з подразником і виділяють молекули, які надають слизу каламутну текстуру. Медики попереджають, що на цьому етапі у вас, найімовірніше, сильно тектиме з носа і саме в цей період ви є найбільш заразним.

Жовті шмарклі. Такий колір слизу показує, що організм, найімовірніше, перебуває в стадії боротьби з інфекцією. У цей момент лейкоцити імунної системи прямують до місця, щоб боротися і врешті-решт знищити мікробних "загарбників".

Після того, як клітини виконають своє завдання щодо захисту, вони вмирають і вимиваються з нашого організму разом зі слизом, у процесі забарвлюючи його у жовтий колір.

Зелені шмарклі. Такий колір слизу також свідчить про те, що ви, мабуть, боретеся з інфекцією. Медики попереджають, що слиз може забарвитися через велику кількість мертвих лейкоцитів.

Однак якщо слиз продовжує зберігати зелений колір протягом кількох тижнів і супроводжується нудотою і жаром, варто негайно звернутися до лікаря.

Рожеві або червоні шмарклі. Такий колір слизу свідчить про те, що в носі є кров. Причиною появи крові може бути безліч різних факторів — наприклад, алергія, інфекція, часте сякання, натирання чи фізична травма.

Крім того, медики попереджають, що подібний колір слизу в носі може свідчити про те, що повітря надто пересушене.

Коричневі шмарклі. Подібний колір слизу зазвичай пояснюється кров'ю або брудом. Медики попереджають, що подібний колір може бути викликаний засохлою кров'ю, змішаною зі слизом. Крім того, слиз міг забарвитися унаслідок вдихання бруду, пилу, сигаретного диму, нюхального тютюну чи спецій.

Водночас медики попереджають, що якщо ви починаєте кашляти коричневим слизом, вам варто негайно звернутися до лікаря — такий колір може свідчити про розвиток бронхіту.

Чорні шмарклі. Як правило, подібний колір слизу з'являється у запеклих курців, особливо, якщо в них є захворювання легень.

Крім того, подібний колір шмарклів може бути пов'язаний з вдиханням бруду або пилу, а також після куріння сигарет і канабісу.

Однак чорний колір слизу без видимої причини також може свідчити про серйозну грибкову інфекцію, особливо якщо у вас ослаблений імунітет.

Раніше Фокус писав про те, що динозаври хворіли на респіраторні захворювання ще 150 мільйонів років тому.