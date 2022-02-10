Динозаври хворіли на респіраторні захворювання ще 150 млн років тому, — вчені (фото)

Дослідники знайшли докази в хребцях юного зауропода на прізвисько "Доллі", що вказують на те, що динозавр страждала на нежить і кашль. Але поки що точно невідомо, що саме її вбило.

Ушкодження, виявлені в хребцях юного зауропода віком 150 мільйонів років на прізвисько "Доллі", вказують на легеневу інфекцію, яка перемістилася до її кісток. Вона щонайменше на 50 мільйонів років старша за респіраторну інфекцію в титанозавра, виявленого раніше в Бразилії, повідомляє Science News.

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Доллі — динозавр із довгою шиєю. На момент її смерті на території нинішньої південно-західної Монтани вона була близько 18 метрів завдовжки та була молодша за 20 років.

Скам'янілості, які проаналізувала команда дослідників, включають череп динозавра та перші сім шийних хребців, які містили повітряні мішки, з'єднані з легенями й іншими частинами дихальної системи. Кістки багатьох птахів, які сьогодні живуть і є сучасними динозаврами, мають подібні риси.

[ + – ] Кістки динозавра Доллі

Команда виявила, що на п'ятому-сьомому хребцях у скам'янілостей є пошкодження кістки в місцях, куди мали проникати повітряні мішки. "Шишки дивної форми та текстури виступають із кістки на 1 сантиметр", — каже Кері Вудрафф із Музею динозаврів Великих рівнин на Мальті, штат Монтана.

Так багато уражень, що виникають у тих самих місцях, навряд чи є пухлинами кісток, які, до речі, у птахів досить рідкісні. Натомість ураження утворилися у відповідь на респіраторну інфекцію, яка поширилася на віддалені повітряні мішки, припускають дослідники.

Хоча ушкодження кісток Доллі не були б очевидними для стародавнього спостерігача, у неї, ймовірно, була лихоманка, кашель, утруднене дихання та виділення з носа.

Неясно, чи була інфекція бактеріальною, вірусною чи грибковою та чи саме вона вбила Доллі.

Але дослідники відзначають, що багато птахів і рептилій сьогодні можуть страждати на респіраторну інфекцію, викликану грибком Aspergillus, що, у свою чергу, може призвести до інфекції кісток.

Раніше повідомлялося про такі захворювання як артрит і подагра, а також про інші інфекції в динозаврів та інших стародавніх істот. І хоча респіраторна інфекція Доллі здається найстарішою у відомих динозаврів, це далеко не рекорд.

У 2018 році дослідники описали туберкульозну інфекцію в морської рептилії, яка жила близько 245 мільйонів років тому.

Раніше Фокус повідомляв, що палеонтологи встановили, що вимирання динозаврів на Землі почалося ще до зіткнення з великим астероїдом.

Також учені визначили, з якою швидкістю бігали динозаври та що вони жили в стадах ще 200 млн років тому.