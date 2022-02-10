Динозавры болели респираторными заболеваниями еще 150 млн лет назад, — ученые (фото)

Исследователи нашли доказательства в позвонках юного зауропода по прозвищу "Долли", указывающие на то, что динозавр страдала насморком и кашлем. Но пока точно неизвестно что именно ее убило.

Повреждения, обнаруженные в позвонках юного зауропода возрастом 150 миллионов лет по прозвищу "Долли", указывают на легочную инфекцию, которая переместилась в ее кости. Это по меньшей мере на 50 миллионов лет старше, чем респираторная инфекция у титанозавра, обнаруженного ранее в Бразилии, сообщает Science News.

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Долли — динозавр с длинной шеей. На момент ее смерти на территории нынешней юго-западной Монтаны она была около 18 метров в длину и была моложе 20 лет.

Окаменелости, которые проанализировала команда исследователей, включают череп динозавра и первые семь шейных позвонков, которые содержали воздушные мешки, соединенные с легкими и другими частями дыхательной системы. Кости многих живущих сегодня птиц, которые являются современными динозаврами, имеют сходные черты.

[ + – ] Кости динозавра Долли

Команда обнаружила, что на пятом-седьмом позвонках у окаменелостей есть повреждения кости в местах, куда должны были проникать воздушные мешки. Шишки странной формы и текстуры выступают из кости на 1 сантиметр, — говорит Кэри Вудрафф из Музея динозавров Великих равнин на Мальте, штат Монтана

Так много поражений, возникающих в одних и тех же местах, вряд ли являются опухолями костей, которые, кстати, у птиц довольно редки. Вместо этого поражения образовались в ответ на респираторную инфекцию, которая распространилась на отдаленные воздушные мешки, предполагают исследователи.

Хотя повреждения костей Долли не были бы очевидны для древнего наблюдателя, у нее, вероятно, была лихорадка, кашель, затрудненное дыхание и выделения из носа.

Неясно, была ли инфекция бактериальной, вирусной или грибковой, и именно она ли убила Долли.

Но исследователи отмечают, что многие птицы и рептилии сегодня могут страдать респираторной инфекцией, вызванной грибком Aspergillus, что, в свою очередь, может привести к инфекции костей.

Ранее сообщалось о таких заболеваниях, как артрит и подагра, а также о других инфекциях у динозавров и других древних существ. И хотя респираторная инфекция Долли кажется самой старой у известных динозавров, это далеко не рекорд.

В 2018 году исследователи описали туберкулезную инфекцию у морской рептилии, жившей около 245 миллионов лет назад.

Ранее Фокус сообщал, что палеонтологи установили — вымирание динозавров на Земле началось еще до столкновения с крупным астероидом.

Также ученые определили, с какой скоростью бегали динозавры, и что они жили в стадах еще 200 млн лет назад.