Ученые выяснили, что динозавры жили в стадах еще 193 млн лет назад

Новая цифра отодвигает самое раннее зафиксированное стадное поведение динозавров по меньшей мере на 40 миллионов лет назад.

В ранний юрский период, около 200 миллионов лет назад, единственными крупными травоядными во многих экосистемах были длинношеие динозавры, называемые завроподоморфамы, пишет Popular Science.

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Эти рептилии были предшественниками гигантских зауроподов — группы, в которую входили брахиозавр и бронтозавр. Густонаселенный ареал обитания завроподоморфов в южной Патагонии (Аргентина) намекает на одну из причин успеха ранних завроподоморфов: они умели держаться вместе.

Когда ученые проанализировали яйца и скелетные останки молодых и взрослых особей вида, известного как Mussaurus patagonicus из рода мусзавров, они обнаружили, что окаменелости были разделены по возрасту, такая возрастная сегрегация – признак сложного стадного устройства. Поэтому ученые предполагают, что динозавры воспитывали своих детенышей как сообщество.

Данное место возрастом 193 миллиона лет представляет собой самое раннее свидетельство стадного образа жизни у динозавров.

[ + – ] Гнездо с яйцами Mussaurus patagonicus возрастом 193 млн было найдено в южной Патагонии, Аргентина

"Ученые уже давно знали, что более развитые динозавры, те, что жили в конце юрского и мелового периодов, особенно крупные зауроподы передвигались и жили стадами. Но главный вопрос всегда заключался в том, когда началось такое поведение", — рассказал Джахандар Рамезани соавтор исследования и геохронолог из Массачусетского технологического института.

Вид, который он и его коллеги исследовали, был первоначально обнаружен в 1970-х годах в аргентинской формации Лагуна-Колорада. В последние годы команда раскопала на этом месте еще десятки образцов мусзавров всех возрастов. Молодые особи ходили на четырех лапах, а по мере взросления передвигались уже на двух. Самая крупная взрослая особь достигала примерно около 1,7 т в размере.

В общей сложности исследователи изучили более 100 яиц и 80 скелетов мусзавров с территории площадью около 1 км². Чтобы заглянуть внутрь яйцеклеток и подтвердить идентичность эмбрионов команда использовала рентгенограмму.

[ + – ] Взрослый мусзавр ухаживает за своим детенышами

Для определения возраста юных динозавров, исследователи подсчитали годовые кольца роста, видимые под микроскопом в тонких срезах костей ног. По словам Рамезани, окаменелости были найдены близко друг к другу, на трех уровнях в области красновато-коричневого алевролита (рыхлая осадочная порода), который был общим местом размножения.

Он и его коллеги заметили, что многие окаменелости были сгруппированы по возрасту, включая несколько гнезд со скоплениями от 8 до 30 яиц, коллекцию из 11 молодых особей одного размера, которые умерли вместе, а также взрослых особей в одиночку или парами.

"Эта возрастная сегрегация — признак сложного стадного устройства, является ключевой. Она говорит нам о том, что это не просто семейная структура, когда родители и подростки находятся рядом. Это были колонии множества динозавров, которые вместе заботились о детенышах и яйцах", — добавил Рамезани.

По его словам, отложения, найденные среди окаменелостей, указывают на то, что это место было расположено вблизи недолговечного озера. Исследователи предполагают, что динозавры могли погибнуть после длительной засухи, а затем были быстро погребены в поднятой ветром пыли.

[ + – ] В общей сложности исследователи изучили более 100 яиц и 80 скелетов мусзавров с территории площадью около 1 км²

Вместе с этой пылью было также немного вулканического пепла, содержащего мельчайшие кристаллы циркона. В этих кристаллах содержится большое количество урана, который со временем распадается на свинец.

Проанализировав количество обоих элементов в кристаллах, Рамезани и его команда смогли рассчитать возраст отложений, в которых были погребены динозавры.

Они обнаружили, что возраст этого места составляет 193 миллиона лет, отодвигая тем самым самое раннее зафиксированное стадное поведение динозавров по меньшей мере на 40 миллионов лет назад. Однако вполне вероятно, что динозавры начали собираться в стада, чтобы вместе добывать пищу и ухаживать за потомством еще до появления мусзавров.

Эта стратегия могла позволить завроподоморфам и, возможно, другим ранним динозаврам процветать и в конечном итоге, занять доминирующую позицию в древних экосистемах.