Учені з'ясували, що динозаври жили в стадах ще 193 млн років тому

Нова цифра відсуває найраніше зафіксовану стадну поведінку динозаврів щонайменше на 40 мільйонів років тому.

У ранній юрський період, приблизно 200 мільйонів років тому, єдиними великими травоїдними в багатьох екосистемах були довгошиї динозаври, звані завроподоморфами, пише Popular Science.

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Ці рептилії були попередниками гігантських зауроподів — групи, в яку входили брахіозавр і бронтозавр. Густонаселений ареал проживання завроподоморфів у південній Патагонії (Аргентина) натякає на одну з причин успіху ранніх завроподоморфів: вони вміли триматися разом.

Коли вчені проаналізували яйця і скелетні рештки молодих і дорослих особин виду, відомого як Mussaurus patagonicus із роду мусзавр, вони з'ясували, що скам'янілості були розділені за віком, така вікова сегрегація — ознака складного стадного пристрою. Тому вчені припускають, що динозаври виховували своїх дитинчат як спільноту.

Це місце віком 193 млн років є найранішим свідченням стадного способу життя у динозаврів.

[ + – ] Гніздо з яйцями Mussaurus patagonicus віком 193 млн було знайдено в південній Патагонії, Аргентина

"Учені вже давно знали, що більш розвинені динозаври, ті, котрі жили наприкінці юрського та крейдяного періодів, особливо великі зауроподи пересувалися і жили стадами. Але головне питання завжди полягало в тому, коли почалася така поведінка", — розповів Джахандар Рамезані співавтор дослідження і геохронології з Массачусетського технологічного інституту.

Вид, який він і його колеги досліджували, був спочатку виявлений в 1970-х роках в аргентинській формації Лагуна-Колорада. В останні роки команда розкопала на цьому місці ще десятки зразків мусзаврів різного віку. Молоді особини ходили на чотирьох лапах, а в міру дорослішання пересувалися вже на двох. Найбільша доросла особина досягала приблизно 1,7 т у розмірі.

Загалом дослідники вивчили понад 100 яєць і 80 кістяків мусзаврів із території площею майже 1 км. Щоб зазирнути всередину яйцеклітин і підтвердити ідентичність ембріонів команда використовувала рентгенограму.

[ + – ] Дорослий мусзавр доглядає за своїм дитинчатами

Для визначення віку юних динозаврів, дослідники підрахували річні кільця росту, видимі під мікроскопом у тонких зрізах кісток ніг. За словами Рамезані, скам'янілості були знайдені близько одна до одної, на трьох рівнях на ділянці червонувато-коричневого алевроліту (пухка осадова порода), яка була спільним місцем розмноження.

Він і його колеги помітили, що більшість скам'янілостей були згруповані за віком, враховуючи кілька гнізд із скупченням від 8 до 30 яєць, колекцію з 11 молодих особин одного розміру, які померли разом, а також дорослих особин поодинці або парами.

"Ця вікова сегрегація — ознака складного стадного пристрою, є ключовою. Вона говорить нам про те, що це не просто сімейна структура, коли батьки і підлітки перебувають поруч. Це були колонії безлічі динозаврів, які разом дбали про дитинчат і яйця", — додав Рамезані.

За його словами, відкладення, знайдені серед скам'янілостей, вказують на те, що це місце було розташоване поблизу недовговічного озера. Дослідники припускають, що динозаври могли загинути після тривалої посухи, а потім були швидко поховані в піднятому вітром пилу.

[ + – ] Загалом дослідники вивчили понад 100 яєць і 80 кістяків мусзаврів із території площею майже 1 км

Разом із цим пилом було також трохи вулканічного попелу, що містить найдрібніші кристали циркону. У цих кристалах міститься велика кількість урану, який з часом розпадається на свинець.

Проаналізувавши кількість обох елементів у кристалах, Рамезані та його команда змогли розрахувати вік відкладень, в яких були поховані динозаври.

Вони з'ясували, що вік цього місця становить 193 мільйони років, відсуваючи тим самим найраніше зафіксовану стадну поведінку динозаврів щонайменше на 40 мільйонів років тому. Проте цілком імовірно, що динозаври почали збиратися у зграї, щоб разом добувати їжу та доглядати за потомством ще до появи мусзаврів.

Ця стратегія могла дозволити завроподоморфам і, можливо, іншим раннім динозаврам процвітати і в кінцевому підсумку, посісти домінувальну позицію в стародавніх екосистемах.