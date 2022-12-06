Не спешите умываться. Ученые рассказали, о чем свидетельствует цвет соплей

О таких вещах не принято говорить, а зря. Цвет выделений может многое рассказать о нашем здоровье.

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Это не самая приятная тема для разговора, однако медики считают, что ее важно поднимать. Слизь в носу выполняет множество функций, а ее цвет может многое рассказать вам и вашему врачу, о том, что происходит с нашим организмом, пишет Science Alert.

Важно понимать, что лишь по одному цвету соплей вряд ли удастся поставить диагноз, однако таким образом наше тело может показать нам, когда что-то пошло не так.

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Прозрачные сопли. Такой цвет слизи считается абсолютно нормальным. Напомним, что наш организм естественным образом вырабатывает существенное количество слизи, которые представляют собой смесь защитных белков и солей с водой.

Таким образом наш организм защищает носовые проходы от пересыхания, микробов — действует в качестве барьера от обезвоживания и посторонних бактерий и вирусов.

По сути слизь выполняет роль некой липучки, к которой "приклеиваются" разные бактерии или крохотные насекомые — после маленькие волоски в носу проталкивают слизь через горло в желудок, где все это растворяется в желудочном соке. Отметим, что данный "гель" по сути покрывает не только наши носовые пазухи, но и легкие, рот, желудок, кишечник и даже глаза.

Так что наличие небольшого количества прозрачной слизи в носу — вполне нормальное состояние. Однако если количество слизи резко увеличится, это может свидетельствовать об аллергии, простуде или гриппе.

Белые сопли. Такой цвет слизи свидетельствует о наличии инфекции. Чаще всего белый цвет соплей свидетельствует о том, что наши носовые ходы воспалены и опухли — это ограничивает отток слизи и вызывает ее высыхание.

Кроме того, медики предупреждают, что такой цвет слизи может свидетельствовать о назальной инфекции, развитии аллергии или даже обезвоживании.

Иммунные клетки начинают бороться с раздражителем и выделяют молекулы, которые придают слизи мутную текстуру. Медики предупреждают, что на этом этапе у вас, вероятнее всего, будет сильно течь из носа и именно в этот период вы являетесь наиболее заразным.

Желтые сопли. Такой цвет слизи показывает, что организм, вероятнее всего, находится на стадии борьбы с инфекцией. В этот момент лейкоциты иммунной системы устремляются к месту, чтобы бороться и в конце концов уничтожить микробных "захватчиков".

После того, как клетки выполнят свою задачу по защите, они умирают и вымываются из нашего организма вместе со слизью, в процессе окрашивая ее в желтый цвет.

Зеленые сопли. Такой цвет слизи также свидетельствует о том, что вы, вероятно, боретесь с инфекцией. Медики предупреждают, что слизь может окраситься из-за большого количества мертвых лейкоцитов.

Однако если слизь продолжает сохранять зеленый цвет в течение нескольких недель и сопровождается тошнотой и жаром, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Розовые или красные сопли. Такой цвет слизи свидетельствует о том, что в носу присутствует кровь. Причиной появления крови может быть множество различных факторов — например, аллергия, инфекция, частое сморкание, натирание или физическая травма.

Кроме того, медики предупреждают, что подобный цвет слизи в носу может свидетельствовать о том, что воздух слишком пересушен.

Коричневые сопли. Подобный цвет слизи, как правило, объясняется кровью или грязью. Медики предупреждают, что подобный цвет может быть вызван засохшей кровью, смешанной со слизью. Кроме того, слизь могла окраситься в результате вдыхания грязи, пыли, сигаретного дыма, нюхательного табака или специй.

В то же время медики предупреждают, что если вы начинаете кашлять коричневой слизью, вам следует незамедлительно обратиться к врачу — подобный цвет может свидетельствовать о развитии бронхита.

Черные сопли. Как правило подобный цвет слизи появляется у заядлых курильщиков, особенно, если у них есть заболевания легких.

Кроме того, подобный цвет соплей может быть связан с вдыхание грязи или пыли, а также после курения сигарет и каннабиса.

Однако черный цвет слизи без видимой причины также может свидетельствовать о серьезной грибковой инфекции, особенно если у вас ослаблен иммунитет.

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