Не спешите умываться. Ученые рассказали, о чем свидетельствует цвет соплей
О таких вещах не принято говорить, а зря. Цвет выделений может многое рассказать о нашем здоровье.
Это не самая приятная тема для разговора, однако медики считают, что ее важно поднимать. Слизь в носу выполняет множество функций, а ее цвет может многое рассказать вам и вашему врачу, о том, что происходит с нашим организмом, пишет Science Alert.
Важно понимать, что лишь по одному цвету соплей вряд ли удастся поставить диагноз, однако таким образом наше тело может показать нам, когда что-то пошло не так.
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- Прозрачные сопли. Такой цвет слизи считается абсолютно нормальным. Напомним, что наш организм естественным образом вырабатывает существенное количество слизи, которые представляют собой смесь защитных белков и солей с водой.
Таким образом наш организм защищает носовые проходы от пересыхания, микробов — действует в качестве барьера от обезвоживания и посторонних бактерий и вирусов.
По сути слизь выполняет роль некой липучки, к которой "приклеиваются" разные бактерии или крохотные насекомые — после маленькие волоски в носу проталкивают слизь через горло в желудок, где все это растворяется в желудочном соке. Отметим, что данный "гель" по сути покрывает не только наши носовые пазухи, но и легкие, рот, желудок, кишечник и даже глаза.
Так что наличие небольшого количества прозрачной слизи в носу — вполне нормальное состояние. Однако если количество слизи резко увеличится, это может свидетельствовать об аллергии, простуде или гриппе.
- Белые сопли. Такой цвет слизи свидетельствует о наличии инфекции. Чаще всего белый цвет соплей свидетельствует о том, что наши носовые ходы воспалены и опухли — это ограничивает отток слизи и вызывает ее высыхание.
Кроме того, медики предупреждают, что такой цвет слизи может свидетельствовать о назальной инфекции, развитии аллергии или даже обезвоживании.
Иммунные клетки начинают бороться с раздражителем и выделяют молекулы, которые придают слизи мутную текстуру. Медики предупреждают, что на этом этапе у вас, вероятнее всего, будет сильно течь из носа и именно в этот период вы являетесь наиболее заразным.
- Желтые сопли. Такой цвет слизи показывает, что организм, вероятнее всего, находится на стадии борьбы с инфекцией. В этот момент лейкоциты иммунной системы устремляются к месту, чтобы бороться и в конце концов уничтожить микробных "захватчиков".
После того, как клетки выполнят свою задачу по защите, они умирают и вымываются из нашего организма вместе со слизью, в процессе окрашивая ее в желтый цвет.
- Зеленые сопли. Такой цвет слизи также свидетельствует о том, что вы, вероятно, боретесь с инфекцией. Медики предупреждают, что слизь может окраситься из-за большого количества мертвых лейкоцитов.
Однако если слизь продолжает сохранять зеленый цвет в течение нескольких недель и сопровождается тошнотой и жаром, следует незамедлительно обратиться к врачу.
- Розовые или красные сопли. Такой цвет слизи свидетельствует о том, что в носу присутствует кровь. Причиной появления крови может быть множество различных факторов — например, аллергия, инфекция, частое сморкание, натирание или физическая травма.
Кроме того, медики предупреждают, что подобный цвет слизи в носу может свидетельствовать о том, что воздух слишком пересушен.
- Коричневые сопли. Подобный цвет слизи, как правило, объясняется кровью или грязью. Медики предупреждают, что подобный цвет может быть вызван засохшей кровью, смешанной со слизью. Кроме того, слизь могла окраситься в результате вдыхания грязи, пыли, сигаретного дыма, нюхательного табака или специй.
В то же время медики предупреждают, что если вы начинаете кашлять коричневой слизью, вам следует незамедлительно обратиться к врачу — подобный цвет может свидетельствовать о развитии бронхита.
- Черные сопли. Как правило подобный цвет слизи появляется у заядлых курильщиков, особенно, если у них есть заболевания легких.
Кроме того, подобный цвет соплей может быть связан с вдыхание грязи или пыли, а также после курения сигарет и каннабиса.
Однако черный цвет слизи без видимой причины также может свидетельствовать о серьезной грибковой инфекции, особенно если у вас ослаблен иммунитет.
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