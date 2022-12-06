Виноват наш нос. Ученые рассказали, почему мы простужаемся зимой чаще

Исследователи уверяют, что наконец-то решили загадку десятилетий — почему грипп и простуда чаще атакуют в холодные месяцы.

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Давно известно, что респираторные заболевания чаще атакуют нас в холодные месяцы, однако почему происходит именно так долгое время ускользало от ученых. Похоже, они наконец-то нашли научное объяснение этому, пишет Daily Mail.

Группа исследователей из больницы Mass Eye and Ear и Северо-восточного университета в Бостоне (Массачусетс) считают, что наконец-то нашли разгадку этого феномена — по всей вероятности, виновен наш нос. Ученые полагают, что это связано с ранее неизвестным иммунным ответом внутри нашего носа.

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В своем исследовании ученые поставили под сомнение теорию о том, что люди чаще болеют респираторными заболеваниями в холодные месяцы из-за того, что чаще оказываются запертыми в помещениях. По словам автора исследования доктора Бенджамина Блейера, никогда не было убедительных причин, по которым бы резкое увеличение вирусной инфекционности наблюдалось бы с понижением температуры воздуха.

Традиционно считалось, что сезон простуды и гриппа приходится на месяцы с более низкой температурой и объяснялось это тем, что люди чаще проводят время в помещении, где вирусам, переносимым по воздуху, легче распространяться. Однако новое исследование Блейера и его коллег указывает на биологическую причину сезонных колебаний вирусных инфекций верхних дыхательных путей.

В ходе исследований доктор Блейер с командой обнаружили ранее неизвестный иммунный ответ, возникающий при вдыхании бактерий через нос. Ученые считают, что клетки передней части носа обнаруживают бактерии после вдыхания, а затем выпускают в слизь миллиарды крошечных заполненных жидкостью мешочков (внеклеточных везикулов), которые должны окружить бактерии, а после атаковать их.

Кроме того, в этих мешочках также содержатся защитные антибактериальные белки, которые они переносят от передней части носа к задней вдоль дыхательных путей. Эти белки защищают другие клетки от бактерий и выстраивают некий барьер, прежде чем "захватчикам" удастся проникнуть слишком глубоко в наш организм.

В ходе своего исследования ученые надеялись выяснить, вызывают ли вирусы, вдыхаемые через нос такой же иммунный ответ и как он работает при более низких температурах. Команда проанализировала клетки и образцы пациентов, которые перенесли операцию и здоровых реципиентов, и изучила, как они реагируют на три вируса — коронавирус и два риновируса, вызывающих обычную простуду.

Исследователи обнаружили, что каждый вирус вызывает "реакцию роя" от носовых клеток, хотя и использует сигнальные пути, отличные от того, который используется для борьбы с бактериями.

Однако самым любопытным оказался тот факт, что иммунный ответ на вирусы действует при нормальных температурах, однако все меняется при понижении температуры до показателя 4,4°С в течение 15 минут — ученые обнаружили, что температура внутри носа снизилась примерно на 5°С. После исследователи провели тот же эксперимент с образцами реципиентов и обнаружили, что иммунный ответ был уже не таким сильным — количество вырабатываемых клеток снизилось на 42%, а антивирусные белки были нарушены.

В результате доктор Блейер считает, что им с коллегами удалось обнаружить биологическое объяснения сезонных колебаний инфекций верхних путей, возникающие в более прохладные месяцы.

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