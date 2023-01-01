Єдність і COVID: про що Сі Цзіньпін говорив у Новорічному звернені

Китайська влада вперше під громадським тиском пішла на поступки та послабила обмеження через коронавірус, нова хвиля якого охопила всю країну.

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Голова КНР Сі Цзіньпін закликав жителів Китаю до єдності та готуватися до нової фази у боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

У ході привітання китайський лідер закликав докласти великих зусиль до єдності, оскільки КНР вступає у нову фазу у боротьбі з пандемією. Уряд оптимізував курс та послабив обмеження.

"Наразі профілактика епідемій і боротьба з ними вступають у нову фазу, це все ще час боротьби, всі завзяті і старанно працюють, попереду на нас чекає світанок. Давайте працювати старанніше, наполегливість означає перемогу, і єдність означає перемогу", — заявив Сі Цзіньпін. .

Рішення Китаю відмовитись від жорсткої політики офіційно пов'язують із тим, що країну накрила нова хвиля інфекцій по всій країні. Це вплинуло на зниження економічної активності та міжнародного занепокоєння. Зміна підходу означає узгодження його з рештою світу, який значною мірою знову відкрився, щоб існувати разом з вірусом, зазначають у виданні.

Reuters також пишуть, що найімовірніша причина послаблень — безпрецедентні публічні протести. За часи правління Сі Цзіньпіна таких масштабних акцій ще не було.

Нагадаємо, 30 грудня 2022 року Сі Цзіньпін обговорив з Володимиром Путіним обговорив перспективу переговорів з Україною. Пекін схвалює прагнення Москви до дипломатичного вирішення війни.

31 грудня у Держдепі США попередили Китай про наслідки, якщо співпраця з РФ вийде на рівень військової допомоги. Тому Штати уважно стежать за діяльністю Пекіна.