Единство и COVID: о чем Си Цзиньпин говорил в новогоднем поздравлении

Китайские власти впервые под общественным давлением пошли на уступки и ослабили ограничения из-за коронавируса, новая волна которого охватила всю страну.

Related video

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал жителей Китая к единству и готовиться к новой фазе в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

В ходе поздравления китайский лидер призвал приложить большие усилия к единству, поскольку КНР вступает в новую фазу в борьбе с пандемией. Правительство оптимизировало курс и ослабило ограничения.

"В настоящее время профилактика эпидемий и борьба с ними вступают в новую фазу, это все еще время борьбы, все упорны и усердно работают, впереди нас ждет рассвет. Давайте работать усерднее, настойчивость означает победу, и единство означает победу", — заявил Си Цзиньпин.

Решение Китая отказаться от жесткой политики официально связывают с тем, что страну накрыла новая волна инфекций по всей стране. Это повлияло на снижение экономической активности и международной обеспокоенности. Изменение подхода означает согласование его с остальным миром, который в значительной степени вновь открылся, чтобы жить с вирусом, отмечают журналисты.

В издании также пишут, что более вероятная причина ослаблений — беспрецедентные публичные протесты. За время правления Си Цзиньпина таких масштабных акций еще не было.

Напомним, 30 декабря 2022 года Си Цзиньпин обсудил с Владимир Путиным обговорил перспективу переговоров с Украиной. Пекин одобряет стремления Москвы к дипломатическому разрешению войны.

31 декабря в Госдепе США предупредили Китай о последствиях, если сотрудничество с РФ выйдет на уровень военной помощи. Поэтому Штаты внимательно следят за деятельностью Пекина.