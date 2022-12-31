"Раньше Пекин говорил о нейтралитете": в США отреагировали на заявления о сближении РФ и Китая

В Госдепе США отметили, что Штаты предупредили Китай о последствиях, если сотрудничество с Россией выйдет на уровень военной помощи.

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Соединенные Штаты обеспокоены союзом Китая с Россией. Особенно на фоне того, что РФ продолжает свою войну с Украиной. Об этом заявили в Госдепе США после онлайн-разговора президентов России Владимира Путина и Си Цзиньпина, пишет CNN.

"Пекин ранее заявлял о своей нейтральности, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему вкладывает средства в тесные связи с Россией", — заявил неназванный представитель Госдепартамента.

Там также добавили, что будут внимательно следить за деятельностью Пекина.

Кроме того, в Госдепе сообщили, что Штаты предупредили Китай о последствиях, если сотрудничество с Россией выйдет на урвоень военной помощи.

"Соединенные Штаты и Европа предупредили КНР о последствиях оказания России военной помощи в ее войне против Украины или систематической помощи в обходе санкций", — сказал представитель.

По его словам, все те, кто встанут на сторону Москвы в войне, окажутся на неправильной стороне истории.

"Мир наблюдает за тем, какие страны отстаивают основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета, а какие стоят или молчаливо поддерживают Россию в ее преднамеренной и неспровоцированной войне", — сказал представитель.

Напомним, что Си Цзиньпин заявил, что Китай готов быть глобальным партнером с Россией. Лидер Китая назвал мировую обстановку "неоднозначной" и заявил о готовности наращивать стратегическое взаимодействие с Россией.

Ранее Фокус писал, что Си Цзиньпин обсудил с Путиным перспективы переговоров с Украиной. По словам китайского лидера, перспективы такого диалога существуют, и Пекин со своей стороны одобряет стремления Москвы к дипломатическому разрешению конфликта.