Китай готов быть глобальным партнером с Россией, — Си Цзиньпин

Лидер Китая назвал мировую обстановку "неоднозначной" и заявил о готовности наращивать стратегическое взаимодействие с Россией.

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Во время видеопереговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря, лидер Китая Си Цзиньпин заявил о партнерстве и стратегических взаимоотношениях с Россией на благо обеих стран. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По словам китайского лидера, в мире сложилась "неоднозначная" обстановка, перед лицом которой Россия и Китай должны наращивать стратегическое взаимодействие. Глава КНР убежден, что это приведет к мировой стабильности.

"Перед лицом непростой, далеко неоднозначной международной обстановки мы готовы наращивать стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности для развития, быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире", — заявил Си Цзиньпин во время переговоров.

О чем говорили Си Цзиньпин и Владимир Путин

Во время видеопереговоров Путин отметил, что нацелен на углубление сотрудничества в военной сфере, в частности между вооруженными силами РФ и КНР.

"Особое место во всем комплексе российско-китайского сотрудничества, наших отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах. Нацелены укреплять взаимодействие между ВС России и Китая", — заявил лидер страны-агрессора.

Также президент Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву в 2023 году. По мнению российского диктатора, этот приезд покажет Западу "прочность" отношений двух стран.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал 26 декабря. Он сообщил, что два лидера подведут итоги уходящего года.

20 декабря Фокус писал, что в эфире Центрального телевидения Китая Си Цзиньпин заявил, о том, что его страна твердо привержена позиции содействия переговорам о мире между Россией и Украиной.