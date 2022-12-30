Китай готовий бути глобальним партнером із Росією, — Сі Цзіньпін

Лідер Китаю назвав світову обстановку "неоднозначною" і заявив про готовність нарощувати стратегічну взаємодію з Росією.

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Під час відеопереговорів із президентом РФ Володимиром Путіним у четвер, 30 грудня, лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про партнерство та стратегічні взаємини з Росією на благо обох країн. Про це повідомляє агентство РИА Новости.

За словами китайського лідера, у світі склалася "неоднозначна" обстановка, перед якою Росія і Китай мають нарощувати стратегічну взаємодію. Глава КНР переконаний, що це спричинить світову стабільність.

"Перед обличчям непростої, далеко неоднозначної міжнародної обстановки ми готові нарощувати стратегічну взаємодію, надавати один одному можливості для розвитку, бути глобальними партнерами на благо народів наших країн і на користь стабільності в усьому світі", — заявив Сі Цзіньпін під час переговорів.

Про що говорили Сі Цзіньпін і Володимир Путін

Під час відеопереговорів Путін зазначив, що націлений на поглиблення співпраці у військовій сфері, зокрема між збройними силами РФ та КНР.

"Особливе місце в усьому комплексі російсько-китайського співробітництва, наших відносин займає військова та військово-технічна співпраця, яка сприяє гарантуванню безпеки наших країн і підтримці стабільності в ключових регіонах. Націлені зміцнювати взаємодію між ЗС Росії та Китаю", — заявив лідер країни-агресора.

Також президент Путін запросив Сі Цзіньпіна в Москву в 2023 році. На думку російського диктатора, цей приїзд покаже Заходу "міцність" відносин двох країн.

Нагадаємо, переговори Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков анонсував 26 грудня. Він повідомив, що два лідери підіб'ють підсумки року, що минає.

20 грудня Фокус писав, що в ефірі Центрального телебачення Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна твердо віддана позиції сприяння переговорам про мир між Росією та Україною.