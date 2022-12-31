"Раніше Пекін говорив про нейтралітет": у США відреагували на заяви про зближення РФ та Китаю

У Держдепі США зазначили, що Штати попередили Китай про наслідки, якщо співпраця з Росією вийде на рівень військової допомоги.

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Сполучені Штати стурбовані союзом Китаю з Росією. Особливо на тлі того, що Росія продовжує свою війну з Україною. Про це заявили в Держдепі США після онлайн-розмови президентів Росії Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, пише CNN.

"Пекін раніше заявляв про свою нейтральність, але його поведінка ясно показує, що він, як і раніше, вкладає кошти у тісні зв'язки з Росією", — заявив неназваний представник Держдепартаменту.

Там також додали, що уважно стежитимуть за діяльністю Пекіна.

Крім того, у Держдепі повідомили, що Штати попередили Китай про наслідки, якщо співпраця з Росією вийде на рівень військової допомоги.

"Сполучені Штати та Європа попередили КНР про наслідки надання Росії військової допомоги у її війні проти України або систематичної допомоги в обході санкцій", — сказав представник.

За його словами, всі ті, хто стане на бік Москви у війні, опиняться на неправильній стороні історії.

"Світ спостерігає за тим, які країни відстоюють основні принципи свободи, самовизначення та суверенітету, а які стоять чи мовчазно підтримують Росію у її навмисній та неспровокованій війні", — сказав представник.

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий бути глобальним партнером із Росією. Лідер Китаю назвав світову обстановку "неоднозначною" та заявив про готовність нарощувати стратегічну взаємодію з Росією.

Раніше Фокус писав, що Сі Цзіньпін обговорив із Путіним перспективи переговорів з Україною. За словами китайського лідера, перспективи такого діалогу існують, і Пекін зі свого боку схвалює прагнення Москви до дипломатичного вирішення конфлікту.