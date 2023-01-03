Волна COVID-19 в Китае: умерших не успевают кремировать, система парализована (видео)

По неподтвержденным данным, из-за перегруженных крематориев в Китае людям пришлось сжигать тело умершего родственника прямо во дворе дома.

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Крематории в Китае не справляются с возросшей нагрузкой из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Bloomberg.

Власти района Лунхуа китайского города Шеньчжень в минувшие выходные сообщили, что в местные крематории поступило более 500 тел для кремации, что в пять раз больше, по сравнению с обычной загрузкой.

То же наблюдается и в других городах. Жители Шанхая рассказали, что тело пожилой женщины находилось в доме на протяжении пяти дней, прежде чем за ним приехал катафалк.

"Нам повезло, что зима холодная, — сообщил родственник.

По неподтвержденным данным, из-за перегруженных крематориев людям пришлось сжигать тело умершего родственника прямо во дворе дома.

Сообщается, что стоимость кремации в Шанхае выросла до 4350 долларов.

[ + – ] Перед крематориями в Китае выстраиваются длинные очереди

"Вся система парализована", — заявил местный сотрудник крематория, добавив, что люди не справляются с нагрузкой.

Похожая картина наблюдается и в похоронных бюро по всему Китаю. Но только по бесконечным очередям скорбящих родственников и измученным сотрудникам крематориев можно составить реальное представление о последствиях новой вспышки коронавируса в Китае. Администрация Си Цзиньпина официально подтвердила только около десяти смертей после ослабления ограничений в декабре.

Напомним, Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении говорил о единстве и COVID. Власти страны впервые под общественным давлением ослабили ограничения в связи коронавирусом.

Ранее Фокус сообщал, что вирусолог в Германии заявил, что пандемия коронавируса в стране закончилась. По словам Кристиана Дроссена, к концу зимы коллективный иммунитет у немцев будет настолько устойчивым, что вирус не сможет массово распространяться.