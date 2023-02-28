Covid-19 утік із лабораторії: голова розслідування ООН розповів про експерименти в Ухані

Уряд США нещодавно дійшов висновку, що пандемія Covid-19, швидше за все, пов'язана з витоком із лабораторії.

Related video

Слідчий ООН заявив, що, на його думку, Covid-19 утік із "небезпечного" лабораторного експерименту в Ухані. З моменту спалаху вірусу Sars-Cov-2, який призвів до режиму самоізоляції у 2020 році, експерти щосили намагалися точно визначити, як виникла ця хвороба. Тоді як дослідження експертів у всьому світі визначили, що Covid-19, швидше за все, з'явився на ринку живих тварин в Ухані, у Китаї, деякі вважають, що вірус виник в Уханьському інституті вірусології, пише Express.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Так, провідний учений розслідування ООН попередив, що вірус, імовірно, виник у лабораторії в Ухані, додавши, що, на його думку, він виник у результаті "небезпечних" експериментів на "олюднених" мишах. Професор Колін Батлер, якому було доручено розслідувати походження вірусу для ООН, зазначив, що теорія витоку з лабораторії значною мірою применшується, попри масу непрямих доказів.

Колін Батлер — почесний професор Австралійського Національного університету, який працює в Інституті Клімату, Енергетики та Ліквідації наслідків стихійного лиха. Він спочатку скептично ставився до теорії лабораторного походження вірусу Covid-19 і продовжував наполягати на цьому протягом усієї роботи над звітом. Але в міру того, як зростала кількість непрямих доказів на підтримку лабораторного шляху, він дійшов висновку, що було б украй хибним замовчувати цю спірну можливість.

Експерти й представники розвідки підозрюють, що невмілі вчені з Уханьського інституту вірусології випадково поширили Covid під час так званих експериментів щодо "отримання функції" на коронавірусах кажанів.

Дослідження з отриманням функції — спірна медична дослідницька практика, яка генетично змінює організм так, що це може покращити його біологічні функції, що може зробити віруси більш заразними чи смертоносними.

Хоча професор Батлер спочатку скептично ставився до теорії витоку з лабораторії, він сказав, що тепер переконаний, що це найімовірніше пояснення. Епідеміолог був переконаний після того, як з'явилися докази експериментів щодо "отримання функції", а також упущення в галузі біобезпеки, приховані дані та "приховування" можливого походження з боку урядів. Він зазначив, що, хоча "природне походження все ще можливе", немає жодних доказів, які б підтверджували цю теорію.

Він вважав, що вірус, швидше за все, був вилучений із кажанів у Китаї, а потім "тренований" на олюднених мишах у небезпечних експериментах, перш ніж він випадково просочився за стіни лабораторії.

Він також пояснив поняття олюднення лабораторних тварин: "Ви можете буквально помістити трохи ДНК людини в лабораторну тварину й отримати "олюднену" мишу. Ви можете пристосувати вірус до людини в лабораторії. Для мене це франкенштейнівські методи, це дуже небезпечно. Ви можете навчити вірус заражати людей. Думають, що це, можливо, і сталося з Covid. Якби китайці були невинними, вони могли б створити базу даних, всі лабораторні записи, але вони ніколи цього не робили".

Раніше Фокус писав про те, наскільки довго зберігається імунітет від вірусу Covid-19. Нове дослідження розглядає силу та тривалість дії природного імунітету в залежності від варіанту COVID-19. Автори зібрали дані з 65 досліджень у 19 країнах, що зробило цей огляд найбільшим на сьогодні.