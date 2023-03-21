Оружие против коронавирусов. Найдены человеческие антитела, блокирующие почти все штаммы

Этот прорыв может привести к разработке вакцины и терапевтических антител, которые можно будет применять в борьбе с будущими пандемиями коронавируса.

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Ученые из Scripps Research и Университета Северной Каролины (УСК) обнаружили в крови выздоровевших от COVID-19 доноров человеческие антитела, способные блокировать инфекцию широкого спектра коронавирусов, включая SARS-CoV-1, MERS-CoV и SARS-CoV-2. Их исследование может проложить путь к разработке широкой вакцины против коронавируса и соответствующих антител-терапевтов, которые можно будет применить для борьбы с будущими пандемиями коронавируса и любыми будущими вариантами SARS-CoV-2, пишет SciTechDaily.

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В исследовании группа ученых из Scripps Research и УСК под руководством соавтора Райеса Андраби, доктора философии, показала, что существуют специфические человеческие моноклональные антитела, которые могут защитить от всех трех смертельных коронавирусов: SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV. Полученные командой результаты свидетельствуют о возможности разработки широкой вакцины против коронавируса и антителотерапии, которые могут быть использованы для борьбы с будущими пандемиями коронавируса и разновидностями SARS-CoV-2. Исследователи обнаружили, что эти моноклональные антитела нацелены на уязвимый участок в области S2 вирусного белка, который относительно стабилен у бетакоронавирусов, что делает его перспективной мишенью для длительной и широкой защиты. В результате всестороннего поиска этих S2-мишеней антител в образцах крови людей-добровольцев исследователи выявили и охарактеризовали 32 таких антитела, причем наибольшая частота встречалась у людей, которые переболели COVID-19 и затем были вакцинированы.

Другими соавторами были Деннис Бертон, доктор философии, профессор и Джеймс и Джесси Майнор, заведующие кафедрой иммунологии и микробиологии, и Ян Уилсон, доктор философии, профессор структурной биологии имени Хансена и заведующий кафедрой интегративных структурных и вычислительных исследований.

Бертон утверждает, что активация найденных антител с помощью вакцинации потенциально может обеспечить широкую защиту от разнообразных бетакоронавирусов. Структурные исследования некоторых из этих антител выявили их общие точки и способы связывания с S2. Эта информация может помочь в разработке будущих вакцин, нацеленных на этот регион.

Уилсон предполагает, что эта молекулярная информация о взаимодействии между антителами и доменом S2 может быть использована для разработки целевых и рациональных вакцинных стратегий для пан-бетакоронавирусных вакцин.

Исследователи уже включили свои открытия в раннюю разработку и оценку потенциального кандидата в вакцины, который может быть направлен против широкого спектра бетакоронавирусов. В случае успеха эта вакцина может быть запасена на случай будущих пандемий. Исследователи также предполагают терапевтическую комбинацию различных антител, нацеленных на S2, возможно, с антителами, нацеленными на другие участки шипа, которые можно вводить в виде коктейля для предотвращения заражения новым бетакоронавирусом или снижения тяжести заболевания у уже инфицированных.

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