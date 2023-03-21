Зброя проти коронавірусів. Знайдено людські антитіла, що блокують майже всі штами

Цей прорив може призвести до розробки вакцини та терапевтичних антитіл, які можна буде застосовувати у боротьбі з майбутніми пандеміями коронавірусу.

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Вчені з Scripps Research та Університету Північної Кароліни (УСК) виявили в крові одужають від COVID-19 донорів людські антитіла, здатні блокувати інфекцію широкого спектра коронавірусів, включно SARS-CoV-1, MERS-CoV та SARS-CoV-2. Їх дослідження може прокласти шлях до розробки широкої вакцини проти коронавірусу та відповідних антитіл-терапевтів, які можна буде застосувати для боротьби з майбутніми пандеміями коронавірусу та будь-якими майбутніми варіантами SARS-CoV-2, пише SciTechDaily.

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У дослідженні група вчених із Scripps Research та УСК під керівництвом співавтора Раєса Андрабі, доктора філософії, показала, що існують специфічні людські моноклональні антитіла, які можуть захистити від усіх трьох смертельних коронавірусів: SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 та MERS- CoV. Отримані командою результати свідчать про можливість розробки широкої вакцини проти коронавірусу та антитілотерапії, які можуть бути використані для боротьби з майбутніми пандеміями коронавірусу та різновидами SARS-CoV-2. Дослідники виявили, що ці моноклональні антитіла націлені на вразливу ділянку в області S2 вірусного білка, яка відносно стабільна у бета-коронавірусів, що робить його перспективною мішенню для тривалого та широкого захисту. В результаті всебічного пошуку цих S2-мішеней антитіл у зразках крові людей-добровольців дослідники виявили та охарактеризували 32 таких антитіла, причому найбільша частота зустрічалася у людей, які перехворіли на COVID-19 і потім були вакциновані.

Іншими співавторами були Денніс Бертон, доктор філософії, професор Джеймс і Джессі Майнор, завідувачі кафедри імунології та мікробіології, та Ян Вілсон, доктор філософії, професор структурної біології імені Гансена та завідувач кафедри інтегративних структурних та обчислювальних досліджень.

Бертон стверджує, що активація знайдених антитіл за допомогою вакцинації потенційно може забезпечити широкий захист від різноманітних бета-коронавірусів. Структурні дослідження деяких із цих антитіл виявили їхні загальні точки та способи зв'язування з S2. Ця інформація може допомогти у розробці майбутніх вакцин, орієнтованих на цей регіон.

Вілсон припускає, що ця молекулярна інформація про взаємодію між антитілами та доменом S2 може бути використана для розробки цільових та раціональних вакцинних стратегій для панбета-коронавірусних вакцин.

Дослідники вже включили свої відкриття до ранньої розробки та оцінки потенційного кандидата у вакцини, який може бути спрямований проти широкого спектру бетакоронавірусів. У разі успіху цю вакцину можна запасити у разі майбутніх пандемій. Експериментатори також припускають терапевтичну комбінацію різних антитіл, націлених на S2, можливо, з антитілами, націленими на інші ділянки шипа, які можна вводити у вигляді коктейлю для запобігання зараженню новим бета-коронавірусом або зниження тяжкості захворювання у вже інфікованих.

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